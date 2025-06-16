Пермяков предупредили о грозах и тумане

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В МЧС предупреждают об ухудшении погоды
В МЧС предупреждают об ухудшении погоды Фото:

В Пермском крае во вторник, 17 июня, ожидаются грозы и туман. Об этом сообщается в telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

«По данным Пермского ЦГМС, 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах края прогнозируется ночью и утром туман, днем местами гроза», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды могут произойти обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ. На дорогах возможны пробки и рост числа ДТП.

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В Пермском крае во вторник, 17 июня, ожидаются грозы и туман. Об этом сообщается в telegram-канале Главного управления МЧС России по региону. «По данным Пермского ЦГМС, 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах края прогнозируется ночью и утром туман, днем местами гроза», — говорится в сообщении. Из-за непогоды могут произойти обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ. На дорогах возможны пробки и рост числа ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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