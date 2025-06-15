15 июня 2025

Пермяки за девять месяцев начали скупать самые дорогие билеты на шоу Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman даст концерт в Перми в марте
Shaman даст концерт в Перми в марте Фото:

В Перми более половины самых дорогих билетов в первые ряды на концерт Ярослава Дронова (Shaman) (6+) уже раскуплены. Шоу состоится только в марте 2026 года, но билеты в партер и амфитеатр уже активно разбираются.

«Цены на шоу варьируются от 2500 до 9000 рублей. Раскупаются как раз самые дорогие. Уже выкуплены лучшие места в партере и амфитеатре», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

Концерт будет приурочен к Международному женскому дню. Программа «Ты моя» — подарок певца всем женщинам, говорится в афише шоу.

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В Перми более половины самых дорогих билетов в первые ряды на концерт Ярослава Дронова (Shaman) (6+) уже раскуплены. Шоу состоится только в марте 2026 года, но билеты в партер и амфитеатр уже активно разбираются. «Цены на шоу варьируются от 2500 до 9000 рублей. Раскупаются как раз самые дорогие. Уже выкуплены лучшие места в партере и амфитеатре», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Концерт будет приурочен к Международному женскому дню. Программа «Ты моя» — подарок певца всем женщинам, говорится в афише шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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