Пермяки за девять месяцев начали скупать самые дорогие билеты на шоу Shaman

Shaman даст концерт в Перми в марте
В Перми более половины самых дорогих билетов в первые ряды на концерт Ярослава Дронова (Shaman) (6+) уже раскуплены. Шоу состоится только в марте 2026 года, но билеты в партер и амфитеатр уже активно разбираются.
«Цены на шоу варьируются от 2500 до 9000 рублей. Раскупаются как раз самые дорогие. Уже выкуплены лучшие места в партере и амфитеатре», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
Концерт будет приурочен к Международному женскому дню. Программа «Ты моя» — подарок певца всем женщинам, говорится в афише шоу.
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