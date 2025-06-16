Пермский губернатор Махонин получил новый статус. Фото

Дмитрий Махонин выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края
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Заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отправился в избирком сразу после конференции ЕР Фото:

Глава Прикамья Дмитрий Махонин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края. Он отправился в крайизбирком сразу после окончания конференции реготделения «Единой России», где получил поддержку однопартийцев. С даты подачи документов Махонин официально считается выдвинутым кандидатом, может открыть избирательный счет и начать собирать подписи депутатов в территории в свою поддержку.

«На выборах губернатора Пермского края стартовал этап представления кандидатами в Избирательную комиссию региона документов на выдвижение. Первым 16 июня пакет документов сдал Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый региональным отделением партии „Единая Россия“», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале.

Выдвижение кандидатов продлится до 4 июля. С 25 по 30 июля избирком будет принимать документы на регистрацию. Тогда все претенденты на пост губернатора должны будут принести подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что ЛДПР выдвинет депутата ЗС Олега Постникова.

Дмитрий Махонин считается выдвинутым кандидатом
Дмитрий Махонин считается выдвинутым кандидатом

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края. Он отправился в крайизбирком сразу после окончания конференции реготделения «Единой России», где получил поддержку однопартийцев. С даты подачи документов Махонин официально считается выдвинутым кандидатом, может открыть избирательный счет и начать собирать подписи депутатов в территории в свою поддержку. «На выборах губернатора Пермского края стартовал этап представления кандидатами в Избирательную комиссию региона документов на выдвижение. Первым 16 июня пакет документов сдал Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый региональным отделением партии „Единая Россия“», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Выдвижение кандидатов продлится до 4 июля. С 25 по 30 июля избирком будет принимать документы на регистрацию. Тогда все претенденты на пост губернатора должны будут принести подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что ЛДПР выдвинет депутата ЗС Олега Постникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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