Пермский губернатор Махонин получил новый статус. Фото

Дмитрий Махонин выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края

16 июня 2025 в 20:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отправился в избирком сразу после конференции ЕР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Прикамья Дмитрий Махонин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края. Он отправился в крайизбирком сразу после окончания конференции реготделения «Единой России», где получил поддержку однопартийцев. С даты подачи документов Махонин официально считается выдвинутым кандидатом, может открыть избирательный счет и начать собирать подписи депутатов в территории в свою поддержку. «На выборах губернатора Пермского края стартовал этап представления кандидатами в Избирательную комиссию региона документов на выдвижение. Первым 16 июня пакет документов сдал Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый региональным отделением партии „Единая Россия“», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Выдвижение кандидатов продлится до 4 июля. С 25 по 30 июля избирком будет принимать документы на регистрацию. Тогда все претенденты на пост губернатора должны будут принести подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что ЛДПР выдвинет депутата ЗС Олега Постникова. Дмитрий Махонин считается выдвинутым кандидатом telegram-канал Избирком Пермский край Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Прикамья Дмитрий Махонин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края. Он отправился в крайизбирком сразу после окончания конференции реготделения «Единой России», где получил поддержку однопартийцев. С даты подачи документов Махонин официально считается выдвинутым кандидатом, может открыть избирательный счет и начать собирать подписи депутатов в территории в свою поддержку. «На выборах губернатора Пермского края стартовал этап представления кандидатами в Избирательную комиссию региона документов на выдвижение. Первым 16 июня пакет документов сдал Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый региональным отделением партии „Единая Россия“», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Выдвижение кандидатов продлится до 4 июля. С 25 по 30 июля избирком будет принимать документы на регистрацию. Тогда все претенденты на пост губернатора должны будут принести подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что ЛДПР выдвинет депутата ЗС Олега Постникова.