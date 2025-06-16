Бараны перекрыли одну из полос движения
Неподалеку от Нытвы (Пермский край) стадо баранов вышло на дорогу и перекрыло движение. Фотографией один из водителей поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Рядом с отворотом на Марчуги, возле Нытвы, на дороге стадо баранов в прямом смысле этого слова. Будьте осторожны», — предупреждает автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что на дороги в Пермском крае начали выбегать лоси. С начала мая до конца июня у животных идет период миграции. Ежегодно со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество ДТП с участием лосей из-за гона.
Стадо заметили у отворота на деревню Марчуги
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