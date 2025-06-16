Автомобилисты столкнулись с необычным препятствием на трассе в Пермском крае. Фото

В Пермском крае дорогу перегородило стадо баранов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бараны перекрыли одну из полос движения
Бараны перекрыли одну из полос движения Фото:

Неподалеку от Нытвы (Пермский край) стадо баранов вышло на дорогу и перекрыло движение. Фотографией один из водителей поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Рядом с отворотом на Марчуги, возле Нытвы, на дороге стадо баранов в прямом смысле этого слова. Будьте осторожны», — предупреждает автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что на дороги в Пермском крае начали выбегать лоси. С начала мая до конца июня у животных идет период миграции. Ежегодно со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество ДТП с участием лосей из-за гона.

Стадо заметили у отворота на деревню Марчуги
Стадо заметили у отворота на деревню Марчуги
Фото:

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Неподалеку от Нытвы (Пермский край) стадо баранов вышло на дорогу и перекрыло движение. Фотографией один из водителей поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Рядом с отворотом на Марчуги, возле Нытвы, на дороге стадо баранов в прямом смысле этого слова. Будьте осторожны», — предупреждает автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что на дороги в Пермском крае начали выбегать лоси. С начала мая до конца июня у животных идет период миграции. Ежегодно со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество ДТП с участием лосей из-за гона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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