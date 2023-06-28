Из Сургута отправились на СВО иностранцы-контрактники

29 июня 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Мигрантам, подписавшим контракт, проще получить гражданство (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Сургута в зону проведения специальной военной операции отправилась группа иностранцев-контрактников. Провожали бойцов у сургутского военкомата, передает корреспондент URA.RU. «Я родился в СССР, и для меня Россия — вторая Родина. В Сургуте живу уже 23 года. Не могу смотреть, как Запад пытается разрушить нашу страну, поэтому решил поехать добровольцем», — сообщил гражданин Молдавии. Как сообщили в администрации Сургута, это не первая отправка иностранцев на службу по контракту. Еженедельно поступают заявки от желающих. «Ограничений для иностранцев нет. Также они вправе получить гражданство Российской Федерации в кратчайшие сроки. Условия установлены законом. Федеральные и региональные гарантии для этих военнослужащих такие же, как и для российских. Гарантии предоставляются им и их семьям. Условия труда и быта на службе одинаковые», — сообщили в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу.

Из Сургута в зону проведения специальной военной операции отправилась группа иностранцев-контрактников. Провожали бойцов у сургутского военкомата, передает корреспондент URA.RU. «Я родился в СССР, и для меня Россия — вторая Родина. В Сургуте живу уже 23 года. Не могу смотреть, как Запад пытается разрушить нашу страну, поэтому решил поехать добровольцем», — сообщил гражданин Молдавии. Как сообщили в администрации Сургута, это не первая отправка иностранцев на службу по контракту. Еженедельно поступают заявки от желающих. «Ограничений для иностранцев нет. Также они вправе получить гражданство Российской Федерации в кратчайшие сроки. Условия установлены законом. Федеральные и региональные гарантии для этих военнослужащих такие же, как и для российских. Гарантии предоставляются им и их семьям. Условия труда и быта на службе одинаковые», — сообщили в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу.