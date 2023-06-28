28 июня 2023

Из Сургута отправились на СВО иностранцы-контрактники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Мигрантам, подписавшим контракт, проще получить гражданство (архивное фото) Фото:

Из Сургута в зону проведения специальной военной операции отправилась группа иностранцев-контрактников. Провожали бойцов у сургутского военкомата, передает корреспондент URA.RU.

«Я родился в СССР, и для меня Россия — вторая Родина. В Сургуте живу уже 23 года. Не могу смотреть, как Запад пытается разрушить нашу страну, поэтому решил поехать добровольцем», — сообщил гражданин Молдавии.

Как сообщили в администрации Сургута, это не первая отправка иностранцев на службу по контракту. Еженедельно поступают заявки от желающих. «Ограничений для иностранцев нет. Также они вправе получить гражданство Российской Федерации в кратчайшие сроки. Условия установлены законом. Федеральные и региональные гарантии для этих военнослужащих такие же, как и для российских. Гарантии предоставляются им и их семьям. Условия труда и быта на службе одинаковые», — сообщили в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Сургута в зону проведения специальной военной операции отправилась группа иностранцев-контрактников. Провожали бойцов у сургутского военкомата, передает корреспондент URA.RU. «Я родился в СССР, и для меня Россия — вторая Родина. В Сургуте живу уже 23 года. Не могу смотреть, как Запад пытается разрушить нашу страну, поэтому решил поехать добровольцем», — сообщил гражданин Молдавии. Как сообщили в администрации Сургута, это не первая отправка иностранцев на службу по контракту. Еженедельно поступают заявки от желающих. «Ограничений для иностранцев нет. Также они вправе получить гражданство Российской Федерации в кратчайшие сроки. Условия установлены законом. Федеральные и региональные гарантии для этих военнослужащих такие же, как и для российских. Гарантии предоставляются им и их семьям. Условия труда и быта на службе одинаковые», — сообщили в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту. В центрах работы с приезжими появились памятки на их родном языке, где сообщаются условия записи на контрактную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...