Диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту

13 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Для иностранцев составили брошюры о службе по контракту на родном языке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диаспоры Сургута откликнулись на призыв городских властей помочь военкомату в поиске желающих служить по контракту. Об этом URA.RU сообщили в нескольких общественных организаций. «Да мы действительно обсуждали с администрацией вопросы, касающиеся агитации на службу по контракту. Сейчас вот специально для тех, кто испытывает трудности с русским языком, разработали агитационные материалы на родном языке, где все доходчиво объяснено. Плюс после встречи начали активней проводить с претендентами консультации. У людей возникают проблемы при оформлении документов и подписании контракта, вот и помогаем их решить», — сообщил Амил Аббасов из национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик». О сотрудничестве с мэрией сообщили и представители Кыргызского Национально-Культурного Центра «Сургут-Биримдик». «Идет Рамадан, и мы пока не проводим собрания. Договорились встретиться в очередной раз с администрацией 30 апреля. Есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Ну, основной касается законодательства Киргизии. Гражданам страны запрещено законом служить в другой армии, что может стать барьером», — сообщил Калысбек Кимсанов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Чиновники встретились с руководством диаспор и попросили активнее работать с земляками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диаспоры Сургута откликнулись на призыв городских властей помочь военкомату в поиске желающих служить по контракту. Об этом URA.RU сообщили в нескольких общественных организаций. «Да мы действительно обсуждали с администрацией вопросы, касающиеся агитации на службу по контракту. Сейчас вот специально для тех, кто испытывает трудности с русским языком, разработали агитационные материалы на родном языке, где все доходчиво объяснено. Плюс после встречи начали активней проводить с претендентами консультации. У людей возникают проблемы при оформлении документов и подписании контракта, вот и помогаем их решить», — сообщил Амил Аббасов из национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик». О сотрудничестве с мэрией сообщили и представители Кыргызского Национально-Культурного Центра «Сургут-Биримдик». «Идет Рамадан, и мы пока не проводим собрания. Договорились встретиться в очередной раз с администрацией 30 апреля. Есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Ну, основной касается законодательства Киргизии. Гражданам страны запрещено законом служить в другой армии, что может стать барьером», — сообщил Калысбек Кимсанов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Чиновники встретились с руководством диаспор и попросили активнее работать с земляками.