12 апреля 2023
11 апреля 2023

Диаспоры Сургута подключились к агиткампании по набору желающих служить по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ВДВ. Курган , армия, голубые береты, никто кроме нас, вдв, служба по контракту, день вдв
Для иностранцев составили брошюры о службе по контракту на родном языке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Диаспоры Сургута откликнулись на призыв городских властей помочь военкомату в поиске желающих служить по контракту. Об этом URA.RU сообщили в нескольких общественных организаций.

«Да мы действительно обсуждали с администрацией вопросы, касающиеся агитации на службу по контракту. Сейчас вот специально для тех, кто испытывает трудности с русским языком, разработали агитационные материалы на родном языке, где все доходчиво объяснено. Плюс после встречи начали активней проводить с претендентами консультации. У людей возникают проблемы при оформлении документов и подписании контракта, вот и помогаем их решить», — сообщил Амил Аббасов из национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик».

О сотрудничестве с мэрией сообщили и представители Кыргызского Национально-Культурного Центра «Сургут-Биримдик». «Идет Рамадан, и мы пока не проводим собрания. Договорились встретиться в очередной раз с администрацией 30 апреля. Есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Ну, основной касается законодательства Киргизии. Гражданам страны запрещено законом служить в другой армии, что может стать барьером», — сообщил Калысбек Кимсанов.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Чиновники встретились с руководством диаспор и попросили активнее работать с земляками.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Диаспоры Сургута откликнулись на призыв городских властей помочь военкомату в поиске желающих служить по контракту. Об этом URA.RU сообщили в нескольких общественных организаций. «Да мы действительно обсуждали с администрацией вопросы, касающиеся агитации на службу по контракту. Сейчас вот специально для тех, кто испытывает трудности с русским языком, разработали агитационные материалы на родном языке, где все доходчиво объяснено. Плюс после встречи начали активней проводить с претендентами консультации. У людей возникают проблемы при оформлении документов и подписании контракта, вот и помогаем их решить», — сообщил Амил Аббасов из национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик». О сотрудничестве с мэрией сообщили и представители Кыргызского Национально-Культурного Центра «Сургут-Биримдик». «Идет Рамадан, и мы пока не проводим собрания. Договорились встретиться в очередной раз с администрацией 30 апреля. Есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Ну, основной касается законодательства Киргизии. Гражданам страны запрещено законом служить в другой армии, что может стать барьером», — сообщил Калысбек Кимсанов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Чиновники встретились с руководством диаспор и попросили активнее работать с земляками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...