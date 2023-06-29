Путин оставил неожиданный рисунок на форуме. Видео

29 июня 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал рисунок автографом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» подарил участникам мероприятия рисунок с автографом. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин. «Неожиданный рисунок от Путина», — подписал видео Зарубин в своем telegram-канале . Он напомнил, что 10 лет назад президента попросили нарисовать кошку на иностранной сенсорной панели. Сейчас российский лидер сделал рисунок на отечественном экране.



В Москве проходит президентский форум «Сильные идеи для нового времени». Цель этого масштабного события — сформировать содружество инициативных людей и обобщить тысячи сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» подарил участникам мероприятия рисунок с автографом. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин. «Неожиданный рисунок от Путина», — подписал видео Зарубин в своем telegram-канале. Он напомнил, что 10 лет назад президента попросили нарисовать кошку на иностранной сенсорной панели. Сейчас российский лидер сделал рисунок на отечественном экране. В Москве проходит президентский форум «Сильные идеи для нового времени». Цель этого масштабного события — сформировать содружество инициативных людей и обобщить тысячи сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.