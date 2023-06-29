Путин оставил неожиданный рисунок на форуме. Видео

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал рисунок автографом Фото:

Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» подарил участникам мероприятия рисунок с автографом. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин.

«Неожиданный рисунок от Путина», — подписал видео Зарубин в своем telegram-канале. Он напомнил, что 10 лет назад президента попросили нарисовать кошку на иностранной сенсорной панели. Сейчас российский лидер сделал рисунок на отечественном экране.

В Москве проходит президентский форум «Сильные идеи для нового времени». Цель этого масштабного события — сформировать содружество инициативных людей и обобщить тысячи сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

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Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» подарил участникам мероприятия рисунок с автографом. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин. «Неожиданный рисунок от Путина», — подписал видео Зарубин в своем telegram-канале. Он напомнил, что 10 лет назад президента попросили нарисовать кошку на иностранной сенсорной панели. Сейчас российский лидер сделал рисунок на отечественном экране. В Москве проходит президентский форум «Сильные идеи для нового времени». Цель этого масштабного события — сформировать содружество инициативных людей и обобщить тысячи сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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