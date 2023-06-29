Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» подарил участникам мероприятия рисунок с автографом. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин.
«Неожиданный рисунок от Путина», — подписал видео Зарубин в своем telegram-канале. Он напомнил, что 10 лет назад президента попросили нарисовать кошку на иностранной сенсорной панели. Сейчас российский лидер сделал рисунок на отечественном экране.
В Москве проходит президентский форум «Сильные идеи для нового времени». Цель этого масштабного события — сформировать содружество инициативных людей и обобщить тысячи сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.
Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» подарил участникам мероприятия рисунок с автографом. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин. «Неожиданный рисунок от Путина», — подписал видео Зарубин в своем telegram-канале. Он напомнил, что 10 лет назад президента попросили нарисовать кошку на иностранной сенсорной панели. Сейчас российский лидер сделал рисунок на отечественном экране.
В Москве проходит президентский форум «Сильные идеи для нового времени». Цель этого масштабного события — сформировать содружество инициативных людей и обобщить тысячи сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны.