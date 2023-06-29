Путин похвалил мусорную жабу. Видео

29 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Мусорная жаба — молодец, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мусорная жаба из детского российского мультфильма «Куми-Куми» занимается правильным делом, выращивая полезные вещи из отходов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что жаба находится на «нашей» стороне. «Есть такой мультфильм „Мусорная жаба“, когда жаба поедает мусор и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее, жаба — молодец, она на нашей стороне», — рассказал Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он похвалил жабу за то, что она занимается решением экологических проблем. Мультфильм «Мусорная жаба» выходит с 2012 года. Он рассчитан на детей до двенадцати лет. Путин указывал, что для России экология не менее важна, чем экономика. Президент рассказал, что в РФ создаются региональные экономические операторы, чтобы отслеживать перемещение отходов.

Мусорная жаба из детского российского мультфильма «Куми-Куми» занимается правильным делом, выращивая полезные вещи из отходов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что жаба находится на «нашей» стороне. «Есть такой мультфильм „Мусорная жаба“, когда жаба поедает мусор и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее, жаба — молодец, она на нашей стороне», — рассказал Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он похвалил жабу за то, что она занимается решением экологических проблем. Мультфильм «Мусорная жаба» выходит с 2012 года. Он рассчитан на детей до двенадцати лет. Путин указывал, что для России экология не менее важна, чем экономика. Президент рассказал, что в РФ создаются региональные экономические операторы, чтобы отслеживать перемещение отходов.