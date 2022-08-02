Путин запретил бизнесу ухудшать жизнь россиян

Президент объявил, что санкции — не повод отказываться от обязательств

02 августа 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что санкции — не повод отказываться от защиты окружающей среды Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции не могут стать поводом для отказа от «зеленой» повестки. Как дал понять президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым 2 августа, бизнесу придется участвовать сохранении окружающей среды, комментируют политологи URA.RU. По их словам, в отличие от президента США Джо Байдена, который отправил экологические вопросы на второй план, Путин показывает, что для России экология не менее важна, чем экономика. В течение трех с половиной лет своего существования компания РЭО занималась «весьма прозаическими задачами», как охарактеризовал их в начале встречи президент: «созданием системы работы с твердыми бытовыми отходами». «Все мы хорошо знаем, что это одна из болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей. Это и социальные вопросы, и экономические одновременно», — заметил Путин. Глава РЭО Денис Буцаев посетовал на низкие объемы экосбора с промышленных предприятий Фото: Правительство Московской области Президент поинтересовался количеством отходов в 2021 году. Буцаев оценил объемы в 52 млн тонн. Однако при этом заметил, что до цифровизации отрасли невозможно было отследить ни реальные объемы, ни мусорные свалки. Сейчас созданы региональные экологические операторы, перемещение ТКО отслеживается. «[Это сделано] чтобы система была прозрачной и публичной», — добавил президент Путин. Проблемой остается утилизация отходов. Из производимых объемов на переработку уходит только 11,6%, сообщил Буцаев. К 2030 году этот показатель должен достичь 50%. «Объекты размещения [мусорные свалки] будут уменьшаться?» — уточнил Путин. Глава РЭО подтвердил, но заметил, что это можно сделать только создавая соответствующую инфраструктуру. Системно с горами мусора по всей стране начали бороться лишь несколько лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одна из мер поддержки отрасли — «зеленые» облигации, которые позволяют компаниям брать «дешевые» деньги за счет субсидирования кредитов на строительство перерабатывающих мусор производств. «Чтобы построить общую систему обработки и утилизации, необходимы инвестиции порядка 500 миллиардов рублей», — отметил Буцаев. Часть этих денег предприятия, которые занимаются утилизацией отходов, могли бы получить и компенсировать свои затраты за счет экологического сбора (так называемая расширенная ответственность производителей). «Промышленные предприятия в основном [должны его платить]», — заметил Путин. Тетрапак — один из самых сложных видов упаковок, который пока практически не поддается утилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава РЭО дополнил, что прежде всего речь об упаковке, которую нужно либо пускать во вторичное производство, либо утилизировать — для этого и вводился экосбор. «Однако против 200 миллиардов, которые мы собираем по тарифу граждан, в качестве экосбора собираем только пять миллиардов», — сообщил Буцаев. Предприятия фальсифицируют статистику по отходам и объемам утилизации, чтобы снизить размер экосбора, подметил Путин. Буцаев подтвердил, что это и является одной из причин, почему инфраструктура по переработке развивается медленно, а свалки растут быстро. Он сказал, что изменения в закон о расширенной ответственности производителей подготовлен. Они позволят сделать систему сбора «более понятной, прозрачной и эффективной». А компании, которые занимаются утилизацией мусора, смогут получить средства, чтобы возместить свои затраты. Президент поддержал инициативу, которая будет передана в правительство РФ для дальнейшей проработки. До сих пор производителям верили на слово, что они утилизируют свои отходы, сказала URA.RU эколог Альбина Дударева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внимание президента к экологической проблеме обусловлено тем, что предприятия избегают оплаты экосбора, а администрирование хромает, полагает первый зампред комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева. «Нет должной системы контроля. Подразумевается декларативный характер уведомления об утилизации отходов — все строится на доверии. А нужна четкая система», — убеждена Дударева. Даже в условиях санкций и снижения возможностей для экономического роста отказываться от экологических вопросов нельзя, что и показывает Путин, считает Дударева. «Да, санкции, да, доходы упали. Но расчеты показывают, что экосбор не такой большой: производитель сэкономит копейку, но рядом получит мусорную свалку, которая будет гнить и убивать окружающую среду», — отметила эколог. Промышленные гиганты вряд ли уйдут от ответственности за экологию, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аналогичной позиции придерживается политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, Путин понимает, что в текущих условиях экономический рост замедляется, но предприятия по-прежнему загрязняют окружающую среду, и государство призвано заботиться об экологии. «Путин поддержал Буцаева в том, чтобы промышленные гиганты внесли свой вклад в решение экологических проблем, компенсировали экологические катастрофы, которые происходили и будут происходить [как это было с Норильским никелем в 2020 году]. С одной стороны, будет усилен госконтроль за промышленными гигантами, с другой — найдут форму, с помощью которой промпредприятия будут компенсировать урон экологии, который они наносят», — полагает эксперт. Экосбор, по словам Нечаева, наиболее приемлемый вариант, который позволит сохранить баланс между необходимостью экономического роста и решением экологических проблем. Причем, отметил политолог, президент РФ идет на это осознанно, понимая, что вопросы экологии нужно решать. По словам эксперта, Путин идет на это, в отличие от Запада, и прежде всего от США, где президент Джо Байден сделал «зеленую» повестку одной из ключевых в своей программе, но из-за энергетических и экономических проблем отправили экологию на второй план. Новость по теме Суд взыскал с «Норникеля» рекордный штраф из-за аварии на ТЭЦ Политолог Максим Жаров, напротив, считает, что точку в этом вопросе ставить рано, поскольку нужно найти баланс между интересами бизнеса и защитой природы. «Экологию нужно отодвигать на второй план, если мы хотим, чтобы экономика показывала если не рост, то хотя бы находилась на нулевой отметке», — привел аргументы промышленников эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции не могут стать поводом для отказа от «зеленой» повестки. Как дал понять президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым 2 августа, бизнесу придется участвовать сохранении окружающей среды, комментируют политологи URA.RU. По их словам, в отличие от президента США Джо Байдена, который отправил экологические вопросы на второй план, Путин показывает, что для России экология не менее важна, чем экономика. В течение трех с половиной лет своего существования компания РЭО занималась «весьма прозаическими задачами», как охарактеризовал их в начале встречи президент: «созданием системы работы с твердыми бытовыми отходами». «Все мы хорошо знаем, что это одна из болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей. Это и социальные вопросы, и экономические одновременно», — заметил Путин. Президент поинтересовался количеством отходов в 2021 году. Буцаев оценил объемы в 52 млн тонн. Однако при этом заметил, что до цифровизации отрасли невозможно было отследить ни реальные объемы, ни мусорные свалки. Сейчас созданы региональные экологические операторы, перемещение ТКО отслеживается. «[Это сделано] чтобы система была прозрачной и публичной», — добавил президент Путин. Проблемой остается утилизация отходов. Из производимых объемов на переработку уходит только 11,6%, сообщил Буцаев. К 2030 году этот показатель должен достичь 50%. «Объекты размещения [мусорные свалки] будут уменьшаться?» — уточнил Путин. Глава РЭО подтвердил, но заметил, что это можно сделать только создавая соответствующую инфраструктуру. Одна из мер поддержки отрасли — «зеленые» облигации, которые позволяют компаниям брать «дешевые» деньги за счет субсидирования кредитов на строительство перерабатывающих мусор производств. «Чтобы построить общую систему обработки и утилизации, необходимы инвестиции порядка 500 миллиардов рублей», — отметил Буцаев. Часть этих денег предприятия, которые занимаются утилизацией отходов, могли бы получить и компенсировать свои затраты за счет экологического сбора (так называемая расширенная ответственность производителей). «Промышленные предприятия в основном [должны его платить]», — заметил Путин. Глава РЭО дополнил, что прежде всего речь об упаковке, которую нужно либо пускать во вторичное производство, либо утилизировать — для этого и вводился экосбор. «Однако против 200 миллиардов, которые мы собираем по тарифу граждан, в качестве экосбора собираем только пять миллиардов», — сообщил Буцаев. Предприятия фальсифицируют статистику по отходам и объемам утилизации, чтобы снизить размер экосбора, подметил Путин. Буцаев подтвердил, что это и является одной из причин, почему инфраструктура по переработке развивается медленно, а свалки растут быстро. Он сказал, что изменения в закон о расширенной ответственности производителей подготовлен. Они позволят сделать систему сбора «более понятной, прозрачной и эффективной». А компании, которые занимаются утилизацией мусора, смогут получить средства, чтобы возместить свои затраты. Президент поддержал инициативу, которая будет передана в правительство РФ для дальнейшей проработки. Внимание президента к экологической проблеме обусловлено тем, что предприятия избегают оплаты экосбора, а администрирование хромает, полагает первый зампред комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева. «Нет должной системы контроля. Подразумевается декларативный характер уведомления об утилизации отходов — все строится на доверии. А нужна четкая система», — убеждена Дударева. Даже в условиях санкций и снижения возможностей для экономического роста отказываться от экологических вопросов нельзя, что и показывает Путин, считает Дударева. «Да, санкции, да, доходы упали. Но расчеты показывают, что экосбор не такой большой: производитель сэкономит копейку, но рядом получит мусорную свалку, которая будет гнить и убивать окружающую среду», — отметила эколог. Аналогичной позиции придерживается политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, Путин понимает, что в текущих условиях экономический рост замедляется, но предприятия по-прежнему загрязняют окружающую среду, и государство призвано заботиться об экологии. «Путин поддержал Буцаева в том, чтобы промышленные гиганты внесли свой вклад в решение экологических проблем, компенсировали экологические катастрофы, которые происходили и будут происходить [как это было с Норильским никелем в 2020 году]. С одной стороны, будет усилен госконтроль за промышленными гигантами, с другой — найдут форму, с помощью которой промпредприятия будут компенсировать урон экологии, который они наносят», — полагает эксперт. Экосбор, по словам Нечаева, наиболее приемлемый вариант, который позволит сохранить баланс между необходимостью экономического роста и решением экологических проблем. Причем, отметил политолог, президент РФ идет на это осознанно, понимая, что вопросы экологии нужно решать. По словам эксперта, Путин идет на это, в отличие от Запада, и прежде всего от США, где президент Джо Байден сделал «зеленую» повестку одной из ключевых в своей программе, но из-за энергетических и экономических проблем отправили экологию на второй план. Политолог Максим Жаров, напротив, считает, что точку в этом вопросе ставить рано, поскольку нужно найти баланс между интересами бизнеса и защитой природы. «Экологию нужно отодвигать на второй план, если мы хотим, чтобы экономика показывала если не рост, то хотя бы находилась на нулевой отметке», — привел аргументы промышленников эксперт.