Mash: сын Ефремова находится в коме после падения из окна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Николаю Ефремову провели две операции из-за падения с третьего этажа Фото:

Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких после падения с третьего этажа собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения с третьего этажа», — говорится в сообщении. По данным канала, есть большой риск, что Ефремов не выживет или станет инвалидом из-за перелома костей таза.

Отмечается, что госпитализирован Николай был без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Ему провели две операции. Был установлен аппарат наружной фиксации бедра и проведена эмболизация артерии. «От полученных травм у него открылось сильное кровотечение», — говорится в материале. Уточняется, что Ефремов был доставлен в больницу как неизвестный, потому что документов с собой у него не было.

Ранее стало известно, что Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. По его словам, падение из окна произошло случайно.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких после падения с третьего этажа собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения с третьего этажа», — говорится в сообщении. По данным канала, есть большой риск, что Ефремов не выживет или станет инвалидом из-за перелома костей таза. Отмечается, что госпитализирован Николай был без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Ему провели две операции. Был установлен аппарат наружной фиксации бедра и проведена эмболизация артерии. «От полученных травм у него открылось сильное кровотечение», — говорится в материале. Уточняется, что Ефремов был доставлен в больницу как неизвестный, потому что документов с собой у него не было. Ранее стало известно, что Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. По его словам, падение из окна произошло случайно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...