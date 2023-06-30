Mash: сын Ефремова находится в коме после падения из окна

30 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Николаю Ефремову провели две операции из-за падения с третьего этажа Фото: Анна Майорова © URA.RU Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких после падения с третьего этажа собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения с третьего этажа», — говорится в сообщении . По данным канала, есть большой риск, что Ефремов не выживет или станет инвалидом из-за перелома костей таза. Отмечается, что госпитализирован Николай был без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Ему провели две операции. Был установлен аппарат наружной фиксации бедра и проведена эмболизация артерии. «От полученных травм у него открылось сильное кровотечение», — говорится в материале. Уточняется, что Ефремов был доставлен в больницу как неизвестный, потому что документов с собой у него не было. Ранее стало известно, что Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. По его словам, падение из окна произошло случайно.

Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких после падения с третьего этажа собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения с третьего этажа», — говорится в сообщении. По данным канала, есть большой риск, что Ефремов не выживет или станет инвалидом из-за перелома костей таза. Отмечается, что госпитализирован Николай был без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Ему провели две операции. Был установлен аппарат наружной фиксации бедра и проведена эмболизация артерии. «От полученных травм у него открылось сильное кровотечение», — говорится в материале. Уточняется, что Ефремов был доставлен в больницу как неизвестный, потому что документов с собой у него не было. Ранее стало известно, что Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. По его словам, падение из окна произошло случайно.