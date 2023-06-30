Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве 30 июня 2023 в 16:12 Размер текста - 17 + Сыну Михаила Ефремова провели срочную операцию в Москве Фото: социальные сети Николая Евфремова Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, выпал из окна собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает Пятый канал. «Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте в Москве. Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Отмечается, что врачи провели 31-летнему Ефремову срочную операцию. По словам Николая Ефремова, его падение произошло случайно. Он ни к кому претензий не имеет. «Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра», — сообщает Пятый канал. Отец Николая, актер Михаил Ефремов в настоящее время отбывает срок за спровоцированное им ДТП, в котором погиб человек. Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, выпал из окна собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает Пятый канал. «Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте в Москве. Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Отмечается, что врачи провели 31-летнему Ефремову срочную операцию. По словам Николая Ефремова, его падение произошло случайно. Он ни к кому претензий не имеет. «Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра», — сообщает Пятый канал. Отец Николая, актер Михаил Ефремов в настоящее время отбывает срок за спровоцированное им ДТП, в котором погиб человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям