Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве

Николай Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, выпал из окна собственной квартиры в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.
«Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте в Москве.
Николай Ефремов был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Отмечается, что врачи провели 31-летнему Ефремову срочную операцию.
По словам Николая Ефремова, его падение произошло случайно. Он ни к кому претензий не имеет. «Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра», — сообщает Пятый канал. Отец Николая, актер Михаил Ефремов в настоящее время отбывает срок за спровоцированное им ДТП, в котором погиб человек.
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