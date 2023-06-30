Депутат Госдумы Стенякина анонсировала законопроект о льготах для молодежи

01 июля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Россияне не могут получить статус молодого специалиста, если начали работать в студенчестве, отметила Екатерина Стенякина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необходимо расширить критерии получения статуса «молодой специалист», который предполагает дополнительные выплаты, льготные кредиты и жилье. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Сейчас „молодой специалист“ — это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, получивший высшее или средне-специальное образование и впервые устраивающийся на работу в соответствии с присвоенной квалификацией. Студенты, проходящие обучение по основным профессиональным образовательным программам и начавшие трудовую деятельность, не могут иметь этот статус, поскольку не завершили обучение. Получив образование, они также не вписываются в критерии, так как устраиваются на работу уже не впервые. При этом молодым специалистом может стать гражданин в 34 года, впервые трудоустроившись по специальности, независимо от опыта работы в других сферах. На наш взгляд, такое положение дел следует менять», — сказала Екатерина Стенякина. По ее словам, чтобы получение статуса «молодой специалист» стало справедливым, необходимо внести изменения в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». «Представители фракции „Единая Россия“ внесли в парламент законопроект. Мы намерены закрепить норму, согласно которой, если молодой человек работал, будучи студентом, и после получения диплома о высшем или средне-специальном образовании устраивается по специальности, он будет считаться молодым специалистом», — отметила собеседница агентства. Также она предложила закрепить понятие «молодой работник», которое позволит создать законодательную основу для стимулирования молодых людей к вступлению в трудовые отношения. «Сегодня мы живем в такое время, когда многие сферы экономики пересекаются. И молодой гражданин, получивший образование по определенной специальности, работает в этом же направлении, но его должность может называться иначе, потому что обязанности по ней, например, были расширены. Получается, что такие граждане находятся за рамками правового поля», — добавила Стенякина. Депутат подчеркнула, что молодые специалисты могут рассчитывать на массу льгот, которые помогут им встать на ноги. «Им положены, например, единовременная выплата при трудоустройстве, стимулирующие доплаты, беспроцентные ссуды на обустройство, субсидии и льготные кредиты на покупку и строительство жилья по программам для работников образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Есть возможность получения ведомственного (корпоративного) жилья, компенсации расходов на переезд. Можно рассчитывать на возмещение затрат на содержание детей в детских садах. Размер льгот и выплат имеет региональные и ведомственные различия. Он может носить конфиденциальный характер, что характерно для коммерческих структур», — отметила парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо расширить критерии получения статуса «молодой специалист», который предполагает дополнительные выплаты, льготные кредиты и жилье. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Сейчас „молодой специалист“ — это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, получивший высшее или средне-специальное образование и впервые устраивающийся на работу в соответствии с присвоенной квалификацией. Студенты, проходящие обучение по основным профессиональным образовательным программам и начавшие трудовую деятельность, не могут иметь этот статус, поскольку не завершили обучение. Получив образование, они также не вписываются в критерии, так как устраиваются на работу уже не впервые. При этом молодым специалистом может стать гражданин в 34 года, впервые трудоустроившись по специальности, независимо от опыта работы в других сферах. На наш взгляд, такое положение дел следует менять», — сказала Екатерина Стенякина. По ее словам, чтобы получение статуса «молодой специалист» стало справедливым, необходимо внести изменения в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». «Представители фракции „Единая Россия“ внесли в парламент законопроект. Мы намерены закрепить норму, согласно которой, если молодой человек работал, будучи студентом, и после получения диплома о высшем или средне-специальном образовании устраивается по специальности, он будет считаться молодым специалистом», — отметила собеседница агентства. Также она предложила закрепить понятие «молодой работник», которое позволит создать законодательную основу для стимулирования молодых людей к вступлению в трудовые отношения. «Сегодня мы живем в такое время, когда многие сферы экономики пересекаются. И молодой гражданин, получивший образование по определенной специальности, работает в этом же направлении, но его должность может называться иначе, потому что обязанности по ней, например, были расширены. Получается, что такие граждане находятся за рамками правового поля», — добавила Стенякина. Депутат подчеркнула, что молодые специалисты могут рассчитывать на массу льгот, которые помогут им встать на ноги. «Им положены, например, единовременная выплата при трудоустройстве, стимулирующие доплаты, беспроцентные ссуды на обустройство, субсидии и льготные кредиты на покупку и строительство жилья по программам для работников образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Есть возможность получения ведомственного (корпоративного) жилья, компенсации расходов на переезд. Можно рассчитывать на возмещение затрат на содержание детей в детских садах. Размер льгот и выплат имеет региональные и ведомственные различия. Он может носить конфиденциальный характер, что характерно для коммерческих структур», — отметила парламентарий.