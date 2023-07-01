Воздушный шар упал в Дагестане
Воздушный шар с людьми на борту упал в Дагестане. По предварительной информации, никто не погиб. Об этом сообщают в telegram-каналах.
«По предварительным данным, шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале. Четверо пострадали», — пишет telegram-канал Baza. По его данным, у некоторых пострадавших были зафиксированы серьезные травмы. Никто не погиб.
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