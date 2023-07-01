Baza: в Дагестане упал воздушный шар с людьми. Видео

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Пермский край. Кунгур. Фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка- 2014". Пермский край, воздушные шары, река, воздухоплавание
Воздушный шар упал в Дагестане Фото:

Воздушный шар с людьми на борту упал в Дагестане. По предварительной информации, никто не погиб. Об этом сообщают в telegram-каналах.

«По предварительным данным, шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале. Четверо пострадали», — пишет telegram-канал Baza. По его данным, у некоторых пострадавших были зафиксированы серьезные травмы. Никто не погиб.

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Воздушный шар с людьми на борту упал в Дагестане. По предварительной информации, никто не погиб. Об этом сообщают в telegram-каналах. «По предварительным данным, шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале. Четверо пострадали», — пишет telegram-канал Baza. По его данным, у некоторых пострадавших были зафиксированы серьезные травмы. Никто не погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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