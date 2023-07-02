Полпред Якушев поздравил работников морского и речного флота

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Ретро-поезд «Эшелон Победы». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поблагодарил работников сферы за добросовестность и ответственное отношение к труду Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 2 июля поздравил работников морского и речного флота с праздником. Он отметил, что сегодня значимость водного транспорта выросла в разы.

«Поздравляю работников морского и речного флота, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Водный транспорт с древнейших времен был крепкой основой экономики России. Сегодня его значимость выросла в разы. Развитие морских и речных путей — одно из приоритетных направлений, обозначенных Главой государства», — передает слова Владимира Якушева telegram-канал «UrFO_INFO».

По словам Якушева, в Уральском федеральном округе множество рек, существует выход к Карскому морю и Северному ледовитому океану. Полномочный представитель президента России поблагодарил работников сферы за добросовестность и ответственное отношение к труду.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 2 июля поздравил работников морского и речного флота с праздником. Он отметил, что сегодня значимость водного транспорта выросла в разы. «Поздравляю работников морского и речного флота, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Водный транспорт с древнейших времен был крепкой основой экономики России. Сегодня его значимость выросла в разы. Развитие морских и речных путей — одно из приоритетных направлений, обозначенных Главой государства», — передает слова Владимира Якушева telegram-канал «UrFO_INFO». По словам Якушева, в Уральском федеральном округе множество рек, существует выход к Карскому морю и Северному ледовитому океану. Полномочный представитель президента России поблагодарил работников сферы за добросовестность и ответственное отношение к труду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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