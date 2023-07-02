Украинские блогеры спонсируют ВСУ за счет россиян. Скрин

Украинские блогеры продают россиянам товары на Ozon и Wildberries для поддержки ВСУ

02 июля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Для финансирования ВСУ украинские блогеры продают товары на российских маркетплейсах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогеры из Украины продают россиянам товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, отправляя полученные деньги на нужды ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Основатели украинского бренда Sisters Aroma Юля и Даша когда-то зарабатывали только на YouTube. Но, видимо, денег оказалось недостаточно, и они перешли на российские маркетплейсы», — передает telegram-канал. Девушки заявили, что их товары производятся в Турции, а не на Украине. Также блогеры хвастаются заработанными деньгами у себя в соцсетях. URA.RU направило запрос в пресс-службы Ozon и Wildberries для уточнения информации. Ответ ожидается. Скриншот: сайт Wildberries Скриншот: сайт Ozon

Блогеры из Украины продают россиянам товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, отправляя полученные деньги на нужды ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Основатели украинского бренда Sisters Aroma Юля и Даша когда-то зарабатывали только на YouTube. Но, видимо, денег оказалось недостаточно, и они перешли на российские маркетплейсы», — передает telegram-канал. Девушки заявили, что их товары производятся в Турции, а не на Украине. Также блогеры хвастаются заработанными деньгами у себя в соцсетях. URA.RU направило запрос в пресс-службы Ozon и Wildberries для уточнения информации. Ответ ожидается.