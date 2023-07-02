Украинские блогеры спонсируют ВСУ за счет россиян. Скрин

Украинские блогеры продают россиянам товары на Ozon и Wildberries для поддержки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
Для финансирования ВСУ украинские блогеры продают товары на российских маркетплейсах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Блогеры из Украины продают россиянам товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, отправляя полученные деньги на нужды ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Основатели украинского бренда Sisters Aroma Юля и Даша когда-то зарабатывали только на YouTube. Но, видимо, денег оказалось недостаточно, и они перешли на российские маркетплейсы», — передает telegram-канал.

Девушки заявили, что их товары производятся в Турции, а не на Украине. Также блогеры хвастаются заработанными деньгами у себя в соцсетях.

URA.RU направило запрос в пресс-службы Ozon и Wildberries для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Блогеры из Украины продают россиянам товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, отправляя полученные деньги на нужды ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Основатели украинского бренда Sisters Aroma Юля и Даша когда-то зарабатывали только на YouTube. Но, видимо, денег оказалось недостаточно, и они перешли на российские маркетплейсы», — передает telegram-канал. Девушки заявили, что их товары производятся в Турции, а не на Украине. Также блогеры хвастаются заработанными деньгами у себя в соцсетях. URA.RU направило запрос в пресс-службы Ozon и Wildberries для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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