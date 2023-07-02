Для финансирования ВСУ украинские блогеры продают товары на российских маркетплейсах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Блогеры из Украины продают россиянам товары на маркетплейсах Wildberries и Ozon, отправляя полученные деньги на нужды ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Основатели украинского бренда Sisters Aroma Юля и Даша когда-то зарабатывали только на YouTube. Но, видимо, денег оказалось недостаточно, и они перешли на российские маркетплейсы», — передает telegram-канал.
Девушки заявили, что их товары производятся в Турции, а не на Украине. Также блогеры хвастаются заработанными деньгами у себя в соцсетях.
URA.RU направило запрос в пресс-службы Ozon и Wildberries для уточнения информации. Ответ ожидается.
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