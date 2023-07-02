Центробанк выведет карты «Мир» в пять-шесть новых стран

Банк России намерен вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран уже в 2023 году. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта „Мир“. В наших планах — вывести карты „Мир“ в пять-шесть новых стран в 2023 году», — заявила Бакина, ее слова приводит «Известия». По ее словам, есть государства, которые все еще готовы к сотрудничеству, несмотря на угрозы санкций.
Кроме того, руководитель «Сбербанка» Герман Греф рассказал, что отечественные финансовые структуры обсуждают возможность появления конкурента для Национальной системы платежных карт. На данный момент последняя является оператором карт «Мир».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.