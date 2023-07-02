02 июля 2023

Центробанк выведет карты «Мир» в пять-шесть новых стран

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, банки, банковские карточки, платежная система мир
По словам Бакиной, не все страны избегают сотрудничества Фото:

Банк России намерен вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран уже в 2023 году. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта „Мир“. В наших планах — вывести карты „Мир“ в пять-шесть новых стран в 2023 году», — заявила Бакина, ее слова приводит «Известия». По ее словам, есть государства, которые все еще готовы к сотрудничеству, несмотря на угрозы санкций.

Кроме того, руководитель «Сбербанка» Герман Греф рассказал, что отечественные финансовые структуры обсуждают возможность появления конкурента для Национальной системы платежных карт. На данный момент последняя является оператором карт «Мир».

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Банк России намерен вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран уже в 2023 году. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. «Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта „Мир“. В наших планах — вывести карты „Мир“ в пять-шесть новых стран в 2023 году», — заявила Бакина, ее слова приводит «Известия». По ее словам, есть государства, которые все еще готовы к сотрудничеству, несмотря на угрозы санкций. Кроме того, руководитель «Сбербанка» Герман Греф рассказал, что отечественные финансовые структуры обсуждают возможность появления конкурента для Национальной системы платежных карт. На данный момент последняя является оператором карт «Мир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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