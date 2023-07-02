Дипломат двумя словами объяснил, во что превратилась зерновая сделка

Зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, так как договор предусматривает отправку продовольствия в страны с высоким уровнем прибыли. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект», — сказал Гатилов в интервью «Известиям». По его словам, сейчас она используется для отправки продовольствия в государства с высоким уровнем доходов. Он указал, что при этом нуждающиеся страны получают только малую долю гуманитарных грузов от общего количества.
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к расторжению зерновой сделки. По его словам, контракт в нынешнем виде не нужен РФ, так как страна способна обеспечить своих партнеров продовольствием, передает RT. В МИД РФ считают, что в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако в Кремле допустили возможность поставок российского зерна на африканский континент.
Зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, так как договор предусматривает отправку продовольствия в страны с высоким уровнем прибыли. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект», — сказал Гатилов в интервью «Известиям». По его словам, сейчас она используется для отправки продовольствия в государства с высоким уровнем доходов. Он указал, что при этом нуждающиеся страны получают только малую долю гуманитарных грузов от общего количества. Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к расторжению зерновой сделки. По его словам, контракт в нынешнем виде не нужен РФ, так как страна способна обеспечить своих партнеров продовольствием, передает RT. В МИД РФ считают, что в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако в Кремле допустили возможность поставок российского зерна на африканский континент.