02 июля 2023

Дипломат двумя словами объяснил, во что превратилась зерновая сделка

Дипломат Гатилов: зерновая сделка превратилась из гуманитарного в коммерческий проект
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
Сейчас зерновая сделка используется для отправки продовольствия в страны с высоким уровнем доходов Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, так как договор предусматривает отправку продовольствия в страны с высоким уровнем прибыли. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Статья по теме
Россия дала понять, что будет после выхода из зерновой сделки

«Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект», — сказал Гатилов в интервью «Известиям». По его словам, сейчас она используется для отправки продовольствия в государства с высоким уровнем доходов. Он указал, что при этом нуждающиеся страны получают только малую долю гуманитарных грузов от общего количества.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к расторжению зерновой сделки. По его словам, контракт в нынешнем виде не нужен РФ, так как страна способна обеспечить своих партнеров продовольствием, передает RT. В МИД РФ считают, что в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако в Кремле допустили возможность поставок российского зерна на африканский континент.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, так как договор предусматривает отправку продовольствия в страны с высоким уровнем прибыли. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект», — сказал Гатилов в интервью «Известиям». По его словам, сейчас она используется для отправки продовольствия в государства с высоким уровнем доходов. Он указал, что при этом нуждающиеся страны получают только малую долю гуманитарных грузов от общего количества. Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к расторжению зерновой сделки. По его словам, контракт в нынешнем виде не нужен РФ, так как страна способна обеспечить своих партнеров продовольствием, передает RT. В МИД РФ считают, что в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако в Кремле допустили возможность поставок российского зерна на африканский континент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...