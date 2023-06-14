Россия дала понять, что будет после выхода из зерновой сделки

Москва рассчитывает на партнера по Черному морю

14 июня 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Москва ищет альтернативные пути вывоза зерна Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия публично показала, что будет делать после возможного выхода из зерновой сделки. Москва создаст хаб в Турции, через который будет вывозить ту часть зерна, которую не удастся экспортировать иначе. Так эксперты комментируют URA.RU выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). По словам аналитиков, большинство стран ЧЭС не смогут помочь РФ, поэтому страна уже сейчас высказывает свою позицию. ЧЭС координирует страны с интересом в Черном море Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел ЧЭС в онлайн-формате. Организация Черноморского экономического сотрудничества появилась в 1999 году. В нее входят 13 стран, которые активно задействованы в черноморской торговле: Азербайджан, Албания, Армения, Греция, Молдавия, Сербия, Северная Македония, Россия, Турция, Украина, Болгария, Румыния и Грузия. Однако только последние шесть имеют выход к Черному морю. Согласно сообщению МИД, во время своего выступления Лавров «подробно обозначил российские подходы к выстраиванию дальнейшего взаимодействия на площадке ЧЭС». Также чиновник затронул вопрос «экспорта сельхозпродукции в наиболее нуждающиеся малоимущие страны в рамках пакета «черноморской инициативы». По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, министр обозначил будущую альтернативу зерновой сделки, так как Россия «раньше или позже из нее выйдет». Москва, скорее всего, будет использовать Турцию для экспорта той части зерна, которую не удается вывезти по-другому. Лавров рассказал о роли ЧЭС в вопросе экспорта зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Если от ЧЭС не будет помощи, а так скорее всего и будет, то Россия, образно говоря, развяжет себе руки для создания промежуточного хаба в Турции. Другие страны организации даже теоретически не подходят. У Грузии, например, недостаточно мощностей, а у Румынии специфическое побережье, на котором большая часть зерновых мощностей не располагается. К тому же всего лишь один глубоководный порт, не сосредоточенный на мировой торговле. Лавров высказал свою точку зрения в ожидании того, что остальные участники организации ответят, что они не против, тем более идея с турецким хабом не идет вразрез санкций, в которых они принимают участие. А сами они не могут помочь, так как возможностями не располагают», — размышляет Брутер. Доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев указывает, что ЧЭС — это важная площадка, с которой можно озвучивать свою позицию и агитировать за нее. Именно этим Сергей Лавров и занимался, считает эксперт. «Среди членов этого союза я честно говоря не вижу никого, кто готов как-то решительно действовать в вопросе вывоза зерна. Например, Грузия все еще «дуется» на нас за Абхазию и Осетию. Болгария и Румыния — члены НАТО, у них нет самостоятельной внешней политики. Выделяется Турция, которая итак наш главный партнер по вопросу экспорта зерна. Поэтому я бы не ждал прорывов в формате этого Союза, особенно сейчас на фоне контрнаступления Украины. Возможно что-то изменится после того, как мы выйдем из сделки. Президент недавно как раз сказал на встрече с военкорами, что нас обманули, и продлевать участие в сделке мы не будем», — говорит Суздальцев. Статья по теме Доцент ВШЭ: «Это последнее продление зерновой сделки» Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин также считает, что России будет тяжело договориться со членами ЧЭС, даже из числа тех, кто не входит в НАТО: «Грузия не входит в военный блок, но несмотря на последние реверансы в сторону РФ, имеет с нами слишком сложные отношения. Так или иначе, то, что в любом случае обязательно нужно сделать — выйти из зерновой сделки. Она уже давно изжила себя и очевидно, что выполнять свою часть договора западные страны не будут. Даже если у нас будут проблемы с тем, чтобы сбывать свое зерно и удобрения после выхода из сделки, нас хотя бы не будут обманывать». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия публично показала, что будет делать после возможного выхода из зерновой сделки. Москва создаст хаб в Турции, через который будет вывозить ту часть зерна, которую не удастся экспортировать иначе. Так эксперты комментируют URA.RU выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). По словам аналитиков, большинство стран ЧЭС не смогут помочь РФ, поэтому страна уже сейчас высказывает свою позицию. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел ЧЭС в онлайн-формате. Организация Черноморского экономического сотрудничества появилась в 1999 году. В нее входят 13 стран, которые активно задействованы в черноморской торговле: Азербайджан, Албания, Армения, Греция, Молдавия, Сербия, Северная Македония, Россия, Турция, Украина, Болгария, Румыния и Грузия. Однако только последние шесть имеют выход к Черному морю. Согласно сообщению МИД, во время своего выступления Лавров «подробно обозначил российские подходы к выстраиванию дальнейшего взаимодействия на площадке ЧЭС». Также чиновник затронул вопрос «экспорта сельхозпродукции в наиболее нуждающиеся малоимущие страны в рамках пакета «черноморской инициативы». По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, министр обозначил будущую альтернативу зерновой сделки, так как Россия «раньше или позже из нее выйдет». Москва, скорее всего, будет использовать Турцию для экспорта той части зерна, которую не удается вывезти по-другому. «Если от ЧЭС не будет помощи, а так скорее всего и будет, то Россия, образно говоря, развяжет себе руки для создания промежуточного хаба в Турции. Другие страны организации даже теоретически не подходят. У Грузии, например, недостаточно мощностей, а у Румынии специфическое побережье, на котором большая часть зерновых мощностей не располагается. К тому же всего лишь один глубоководный порт, не сосредоточенный на мировой торговле. Доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев указывает, что ЧЭС — это важная площадка, с которой можно озвучивать свою позицию и агитировать за нее. Именно этим Сергей Лавров и занимался, считает эксперт. «Среди членов этого союза я честно говоря не вижу никого, кто готов как-то решительно действовать в вопросе вывоза зерна. Например, Грузия все еще «дуется» на нас за Абхазию и Осетию. Болгария и Румыния — члены НАТО, у них нет самостоятельной внешней политики. Выделяется Турция, которая итак наш главный партнер по вопросу экспорта зерна. Поэтому я бы не ждал прорывов в формате этого Союза, особенно сейчас на фоне контрнаступления Украины. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин также считает, что России будет тяжело договориться со членами ЧЭС, даже из числа тех, кто не входит в НАТО: «Грузия не входит в военный блок, но несмотря на последние реверансы в сторону РФ, имеет с нами слишком сложные отношения. Так или иначе, то, что в любом случае обязательно нужно сделать — выйти из зерновой сделки. Она уже давно изжила себя и очевидно, что выполнять свою часть договора западные страны не будут. Даже если у нас будут проблемы с тем, чтобы сбывать свое зерно и удобрения после выхода из сделки, нас хотя бы не будут обманывать».