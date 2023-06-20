В МИД РФ озвучили дату завершения зерновой сделки

Замглавы МИД РФ заявил, что 18 июля станет заверением зерновой сделки
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Зерновая сделка зашла в тупик, сообщили в МИД РФ Фото:
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Москва ожидает, что зерновая сделка прекратит свое существование 18 июля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — приводит «Интерфакс» слова Вершинина. Он подчеркнул, что МИД РФ не исключает новых контактов с ООН по вывозу зерна.

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Как ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, в рамках соглашения из украинских портов было вывезено более 30 млн тонн сельхозпродукции. Но только около 3% пошло в развивающиеся страны. МИД РФ объявлял, что Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июля не заработает стамбульский «пакет». Как сообщал глава ведомства Сергей Лавров, в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако Москва рассматривает возможность поставок российского зерна на африканский континент.

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Москва ожидает, что зерновая сделка прекратит свое существование 18 июля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — приводит «Интерфакс» слова Вершинина. Он подчеркнул, что МИД РФ не исключает новых контактов с ООН по вывозу зерна. Как ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, в рамках соглашения из украинских портов было вывезено более 30 млн тонн сельхозпродукции. Но только около 3% пошло в развивающиеся страны. МИД РФ объявлял, что Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июля не заработает стамбульский «пакет». Как сообщал глава ведомства Сергей Лавров, в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако Москва рассматривает возможность поставок российского зерна на африканский континент.
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