В МИД РФ озвучили дату завершения зерновой сделки

Москва ожидает, что зерновая сделка прекратит свое существование 18 июля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — приводит «Интерфакс» слова Вершинина. Он подчеркнул, что МИД РФ не исключает новых контактов с ООН по вывозу зерна.
Как ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, в рамках соглашения из украинских портов было вывезено более 30 млн тонн сельхозпродукции. Но только около 3% пошло в развивающиеся страны. МИД РФ объявлял, что Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июля не заработает стамбульский «пакет». Как сообщал глава ведомства Сергей Лавров, в продлении зерновой сделки нет смысла. Однако Москва рассматривает возможность поставок российского зерна на африканский континент.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.