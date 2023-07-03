Заслуженный учитель Любич опроверг миф о выдаче зарплаты водкой в 90-е годы

03 июля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Информация о выдаче учителям зарплаты водкой в 1990-е годы не является достоверной Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в 1990-е годы зарплату учителям выдавали водкой, не является достоверной. Опроверг ее заслуженный учитель РФ Геннадий Любич. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. В социальных сетях вновь появился шуточный пост о том, что якобы в 1990-е годы учителя в школах получали зарплату водкой. «Это глупости», — прокомментировал URA.RU Геннадий Любич. Многие пользователи сразу поняли, что им встретился фейк. «Это насмешка? Вызывающее поведение паблика. Никто зарплату учителям водкой не выдавал. Это явное стремление принизить людей в то время. Тех людей, которые создавали нынешнее время», — написал один из комментаторов. Согласно историческим данным, в 1990-е годы у педагогов действительно были проблемы с зарплатами. Однако спиртными напитками эти выплаты точно не заменяли. Ранее стало известно, что в России при значительном дефиците кадров продолжают расти зарплаты. Это объясняется тем, что из-за недостатка свободных кандидатов компании вынуждены предлагать потенциальным сотрудникам более высокое жалование.

Информация о том, что в 1990-е годы зарплату учителям выдавали водкой, не является достоверной. Опроверг ее заслуженный учитель РФ Геннадий Любич. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. В социальных сетях вновь появился шуточный пост о том, что якобы в 1990-е годы учителя в школах получали зарплату водкой. «Это глупости», — прокомментировал URA.RU Геннадий Любич. Многие пользователи сразу поняли, что им встретился фейк. «Это насмешка? Вызывающее поведение паблика. Никто зарплату учителям водкой не выдавал. Это явное стремление принизить людей в то время. Тех людей, которые создавали нынешнее время», — написал один из комментаторов. Согласно историческим данным, в 1990-е годы у педагогов действительно были проблемы с зарплатами. Однако спиртными напитками эти выплаты точно не заменяли. Ранее стало известно, что в России при значительном дефиците кадров продолжают расти зарплаты. Это объясняется тем, что из-за недостатка свободных кандидатов компании вынуждены предлагать потенциальным сотрудникам более высокое жалование.