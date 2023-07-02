«Ведомости»: в России растут зарплаты при сильном дефиците кадров

03 июля 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

В России зафиксирован рост зарплат при сильном дефиците кадров Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России продолжают расти зарплаты при том, что прослеживается значительный дефицит кадров. Так, с начала 2023 года, по данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность рабочими кадрами. «На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого», — пишут «Ведомости», ссылаясь на опрошенных рекрутеров. По их данным, тяжелее всего приходится реальному сектору экономики. По расчетам проведенным Центробанком мониторинга, в промышленности с начала 2023 года ощущается очень низкая за последние 25 лет обеспеченность сотрудниками. По сведениям Росстата, недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам более высокие зарплаты. Согласно информации службы государственной статистики, в апреле 2023 года средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 рублей, что на 13% выше, чем в 2022 году. В то же время рост реальных зарплат достиг рекорда за пять лет и составил 10,4%, говорится в материале. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2024 году у россиян увеличится зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2024 года зарплата россиян станет больше на 18,5%, заявлял президент России Владимир Путин, напоминает телеканал 360. Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что рост доходов рядовых российских граждан в 2024 году достигнет уровня в 4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России продолжают расти зарплаты при том, что прослеживается значительный дефицит кадров. Так, с начала 2023 года, по данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность рабочими кадрами. «На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого», — пишут «Ведомости», ссылаясь на опрошенных рекрутеров. По их данным, тяжелее всего приходится реальному сектору экономики. По расчетам проведенным Центробанком мониторинга, в промышленности с начала 2023 года ощущается очень низкая за последние 25 лет обеспеченность сотрудниками. По сведениям Росстата, недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам более высокие зарплаты. Согласно информации службы государственной статистики, в апреле 2023 года средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 рублей, что на 13% выше, чем в 2022 году. В то же время рост реальных зарплат достиг рекорда за пять лет и составил 10,4%, говорится в материале. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2024 году у россиян увеличится зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2024 года зарплата россиян станет больше на 18,5%, заявлял президент России Владимир Путин, напоминает телеканал 360. Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что рост доходов рядовых российских граждан в 2024 году достигнет уровня в 4%.