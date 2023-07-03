Челябинцам предложили самые высокооплачиваемые вакансии на Крайнем Севере и Дальнем Востоке

За месяц вахты соискатели смогут получить от 120 до 200 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Челябинской области перечислили самые высокооплачиваемые вакансии при работе вахтовым методом в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Согласно сервису «Зарплата.ру», зарплата в этих районах в несколько раз превосходит среднюю по области.

«Прорабу отделочных работ обещают 200 тысяч рублей в месяц за вахту на острове Шикотан. Сварщикам предлагают от 190 тысяч рублей за работу в Иркутской области. В Хабаровской области ждут машиниста автомобильного крана, который согласится на зарплату от 180 тысяч рублей до 190 тысяч рублей. 130-150 тысяч рублей готовы платить слесарю-ремонтнику горного оборудования на вахте в Забайкалье. Машинист катка может зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц на вахте в Амурской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Зарплата.ру».

Специалисты портала отмечают, что соискатели могут выбрать подходящий для них график вахты. Помимо достойной оплаты труда им предлагают дополнительные бонусы, такие как оплата перелета, проживание, питание и снабжение спецодеждой. От кандидатов требуется наличие образования и опыта работы на аналогичных должностях.