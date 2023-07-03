Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга
В Екатеринбурге иномарка KIA врезалась в забор. В результате аварии водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водителя KIA отвезли в городскую больницу №36. Мужчину госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясением головного мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 3 июля на улице Рощинская. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
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