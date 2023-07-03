03 июля 2023

В Екатеринбурге водитель иномарки вылетел в забор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга Фото:

В Екатеринбурге иномарка KIA врезалась в забор. В результате аварии водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водителя KIA отвезли в городскую больницу №36. Мужчину госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясением головного мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 3 июля на улице Рощинская. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

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В Екатеринбурге иномарка KIA врезалась в забор. В результате аварии водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителя KIA отвезли в городскую больницу №36. Мужчину госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясением головного мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 3 июля на улице Рощинская. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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