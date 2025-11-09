Легендарный автор картины «Слава КПСС» ушел из жизни: биография Эрика Булатова
На 93-м году жизни не стало художника Эрика Булатова
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
В возрасте 92 лет скончался художник-концептуалист Эрик Булатов. О кончине художника сообщили его близкие. Он был одним из представителей концептуального искусства и известен своими работами в модернистских стилях.
Среди его знаменитых произведений — «Слава КПСС» и «Свобода есть свобода». «Коммерсант» уточняет, что творчество Булатова оказало значительное влияние на развитие современного искусства. Подробнее о биографии художника, чьи картины стали визитной карточкой Ельцин центра — в материале URA.RU.
Биография
Эрик Булатов родился 5 сентября 1933 года в Екатеринбурге. Он является одним из ключевых представителей московского концептуализма. В возрасте трех лет переехал с родителями в Москву, где в 1958 году окончил Художественный институт имени В.И. Сурикова.
С 1959 года Булатов работал художником-иллюстратором в детских издательствах «Детгиз» и «Малыш», сотрудничая с такими мастерами, как Илья Кабаков и Олег Васильев. Его выставочная деятельность началась в 1957 году в Москве, а с 1973 года его работы стали экспонироваться за рубежом.
Булатов окончил Художественный институт имени В.И. Сурикова
Фото: ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев
Карьера
Расцвет его уникального стиля пришелся на 1970-е годы, когда он создал первые картины-конструкции. В этих работах Булатов начал сочетать иллюзорное пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. В рамках одной картины он остроумно и мощно сопоставлял образы публичного пространства советской реальности и лирические, свободные ландшафты. Такие работы, как «Опасно», «Иду» и «Добро пожаловать», стали его визитной карточкой.
Подлинную известность Булатову принесла картина «Слава КПСС» (1975), в которой ироничное написание лозунга на фоне безоблачного неба раскрывало механизмы советской пропаганды. Знаковый статус этой работы был подтвержден в 2008 году, когда она была продана на аукционе за рекордные 2,1 миллиона долларов.
В 1980-х годах оригинальный стиль художника получил дальнейшее развитие. Он создал такие знаменитые работы, как «Не прислоняться», «Революция — перестройка», «Перестройка» и «Заход или восход солнца», в которых продолжил исследовать тему свободы человека в условиях социальных и политических ограничений, окончательно утвердившись в статусе одного из самых влиятельных русских художников второй половины 20 века.
Последние годы
«Свобода есть» стала первой персональной выставкой для Булатова в Екатеринбурге
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Эрик Булатов, чье творчество неразрывно связано с исследованием понятия свободы, в 2015 году создал специально для Музея первого президента России Бориса Ельцина полотно «Свобода». На протяжении десяти лет эта картина оставалась важнейшим и highly символичным объектом музея, центральным элементом его знакового Зала Свободы.
В 2018 году связь художника с его родным городом укрепилась благодаря масштабной выставке графики «Свобода есть» в арт-галерее Ельцин Центра. Это событие стало первой персональной выставкой Булатова в городе, где он родился. На будущее, в 2026 году, Екатеринбургский музей изобразительных искусств анонсировал масштабный проект «Роберт Фальк и Эрик Булатов. Диалоги» под кураторством Марины Лошак и Ольги Горнунг. Уточняется, что в случае проведения выставка приобретет статус мемориальной.
