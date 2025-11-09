Стали известны новые детали смертельного ДТП под Екатеринбургом
В ГАИ сообщили, что водитель Lada Granta выехал на встречную полосу движения
Фото: Илья Московец © URA.RU
При совершении обгона 56-летний водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения. В момент смертельной аварии в салоне отечественного авто находились два пассажира. Новые детали происшествия предоставила Госавтоинспекция Свердловской области.
«Водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, нарушив требования разметки 1.1 („Сплошная линия“)», — сообщили в ГАИ. Уточняется, что в момент ДТП в салоне авто находились 50-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Пассажиры Lada Granta рассказали, что направлялись в аэропорт. Также в сообщении указывается, что водитель транспортного средства марки Livan с трехлетним стажем вождения был доставлен в медицинское учреждение с переломом ноги.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в районе Березовского. На 22-м километре ЕКАД водитель автомобиля Lada Granta при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Livan. В результате ДТП водитель погиб на месте.
