Скончался художник Эрик Булатов, чьи картины стали символом Ельцин центра

Булатов скончался в возрасте 92 лет

На 93-м году жизни не стало художника-концептуалиста Эрика Булатова. О кончине художника сообщили его близкие.

Эрик Булатов был известен своими работами в модернистских стилях, уточняет «Коммерсант». «Слава КПСС», «Свобода есть свобода» — лишь некоторые из его знаменитых произведений.

Художник с 1989 года жил в Нью-Йорке, а с 1992 — в Париже, при этом его работы продолжали выставляться и в России. Булатов внес значительный вклад в развитие концептуального искусства. Его творчество отличалось оригинальностью и глубиной мысли, что обеспечило ему признание как в России, так и за рубежом.

