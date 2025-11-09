Мощнейший удар от солнца: какой силы будет магнитная буря 10 ноября 2025

Прогноз магнитной активности 10 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В понедельник, 10 ноября 2025, жителей средних широт России ожидает период повышенной геомагнитной активности. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность развития магнитной бури составляет 90%. Метеозависимым людям следует подготовиться к возможному ухудшению самочувствия, а владельцам электронных устройств — к вероятным сбоям в работе навигации и связи. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность на текущей неделе ноября 2025

Согласно актуальным наблюдениям космической погоды, в период с 7 по 9 ноября магнитосфера нашей планеты находилась в относительно спокойном состоянии. По информации на утро 9 ноября (08:40 московского времени), геомагнитный индекс Kp составил всего 1 балл, что характеризует абсолютно спокойную магнитосферу.

Текущие сутки отмечены умеренной солнечной активностью. За прошедшие сутки и начало дня специалисты зафиксировали четыре вспышки класса C — наиболее распространенного типа солнечных всплесков. Самая мощная из них произошла утром в 07:14 и достигла уровня C6.28. Эксперты классифицируют ее как обычную вспышку, не представляющую серьезной угрозы.

Помимо этого события, в ночное время были зарегистрированы еще три вспышки меньшей интенсивности: C2.9 после полуночи (максимум в 00:57), а также две практически одновременные вспышки C1.73 и C1.7 около трех часов ночи. Последняя из них была связана с активной областью под номером 4274. Более мощных вспышек классов M и X, способных вызвать серьезные геомагнитные эффекты, в эти дни не наблюдалось.

Индекс солнечной активности, рассчитанный на основе данных за последние двое суток, остается на умеренном уровне при максимально возможном значении 10.0. Планетарный геомагнитный индекс AP составил 25 единиц, а радиопоток F10.7, отражающий интенсивность солнечного излучения, достиг отметки 169.

Прогноз магнитной бури на 10 ноября 2025 года

По расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 10 ноября станет критическим с точки зрения космической погоды. Вероятность развития полноценной магнитной бури оценивается в 90% — это чрезвычайно высокий показатель, требующий внимания.

Прогнозируемый максимальный геомагнитный индекс Kp ожидается на уровне 4.67 балла по десятибалльной шкале. Такие значения характеризуют состояние возбужденной магнитосферы с геомагнитными возмущениями. Это означает, что магнитное поле Земли будет испытывать заметные колебания, хотя до уровня сильной бури ситуация не дойдет.

Планетарный индекс Ap на 10 ноября прогнозируется на отметке 12 единиц, что существенно ниже сегодняшних 25. Радиопоток F10.7 также снизится до 132 единиц против нынешних 169. Однако вероятность геомагнитных возмущений при этом составляет всего 10%, что говорит о высокой степени определенности основного сценария — развития именно магнитной бури.

Для жителей Москвы и других городов средних широт, включая Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград и Хабаровск, завтрашний день войдет в число дней с повышенной геомагнитной активностью. Максимальное воздействие ожидается в течение светового дня.

Стоит отметить, что 10 ноября не станет единственным проблемным днем месяца. Согласно долгосрочному прогнозу, возбужденная магнитосфера также ожидается 1-2, 7, 16, 24 и 27 ноября. Более серьезная ситуация прогнозируется на конец месяца — 25-26 ноября, когда возможна слабая магнитная буря силой до 5 баллов.

Что представляют собой магнитные бури и почему они возникают

Магнитные бури — это глобальные возмущения магнитного поля нашей планеты, вызванные взаимодействием с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Когда на поверхности светила происходят мощные процессы — вспышки и корональные выбросы массы — в космическое пространство устремляются облака солнечной плазмы, состоящей из протонов и электронов.

Достигая Земли через один-три дня после выброса, эти частицы взаимодействуют с магнитосферой — невидимым защитным щитом нашей планеты. В результате магнитное поле начинает колебаться и возмущаться, что регистрируется специальными приборами по всему миру. Интенсивность этих колебаний измеряется различными индексами, главный из которых — планетарный индекс Kp.

В первой декаде ноября солнечная активность традиционно усиливается, что связано с естественными циклами нашей звезды. Увеличивается количество корональных выбросов, которые и становятся причиной геомагнитных возмущений. Для регионов, расположенных в средних широтах, такие явления ощущаются особенно заметно.

Как снизить негативное влияние магнитных бурь на организм

Медики напоминают, что даже умеренные геомагнитные колебания способны повлиять на самочувствие чувствительных людей. Типичными проявлениями воздействия магнитной бури являются головные боли и мигрени, скачки артериального давления, повышенная утомляемость и сонливость, раздражительность и тревожность, а также снижение концентрации внимания.

Для минимизации негативных эффектов в дни повышенной геомагнитной активности специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь следует обеспечить полноценный ночной сон продолжительностью не менее семи-восьми часов. Качественный отдых помогает организму лучше адаптироваться к внешним воздействиям.

Важно поддерживать питьевой режим, употребляя достаточное количество чистой воды в течение дня. Это способствует нормализации кровообращения и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. От крепкого кофе и энергетических напитков в такие дни лучше отказаться, отдав предпочтение травяным чаям и натуральным сокам.