В Свердловской области возобновили значимую для движения трассу

Трасса Р-242 продолжает работу в штатном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трасса Р-242 восстановила свою работу. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Движение на трассе Р-242 восстановлено в штатном режиме», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.