Общество

В Свердловской области возобновили значимую для движения трассу

09 ноября 2025 в 15:32
09 ноября 2025 в 15:32
Трасса Р-242 продолжает работу в штатном режиме

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трасса Р-242 восстановила свою работу. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Движение на трассе Р-242 восстановлено в штатном режиме», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Сейчас ситуация стабилизировалась, и трасса открыта для проезда. Ранее участок дороги Екатеринбург — Пермь был временно перекрыт из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 160-го по 352-й километр.

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле?

