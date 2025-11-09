В Свердловской области возобновили значимую для движения трассу
Участок трассы Р-242 восстановлен и работает в обычном режиме
09 ноября 2025 в 15:32
Трасса Р-242 продолжает работу в штатном режиме
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Трасса Р-242 восстановила свою работу. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Движение на трассе Р-242 восстановлено в штатном режиме», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Сейчас ситуация стабилизировалась, и трасса открыта для проезда. Ранее участок дороги Екатеринбург — Пермь был временно перекрыт из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 160-го по 352-й километр.
