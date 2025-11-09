«Амур» разгромил «Автомобилист» и оставил екатеринбуржцев без побед
Екатеринбургский клуб крупно проиграл хабаровчанам со счетом 3:0
Фото: Александр Стародумов © URA.RU
ХК»Автомобилист» потерпел крупное поражение от хабаровского клуба «Амур» со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Голы в матче забросили Александр Гальченюк, Рауль Акмальдинов и Илья Талалуев. По итогам игры «Автомобилист» остался на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком.
Поражение может повлиять на дальнейшие турнирные перспективы «Автомобилиста». Уточняется, что клуб потерпел третье поражение подряд. Екатеринбуржцы продолжат борьбу за высокие места, но потеря очков усложняет задачу их попадания в тройку лидеров.
