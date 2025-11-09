«Амур» разгромил «Автомобилист» и оставил екатеринбуржцев без побед

Екатеринбургский клуб крупно проиграл хабаровчанам со счетом 3:0 Фото: Александр Стародумов © URA.RU

ХК»Автомобилист» потерпел крупное поражение от хабаровского клуба «Амур» со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Голы в матче забросили Александр Гальченюк, Рауль Акмальдинов и Илья Талалуев. По итогам игры «Автомобилист» остался на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком.