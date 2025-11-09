Логотип РИА URA.RU
«Амур» разгромил «Автомобилист» и оставил екатеринбуржцев без побед

«Амур» разгромил «Автомобилист» со счетом 3:0
09 ноября 2025 в 15:10
Фото: Александр Стародумов © URA.RU

ХК»Автомобилист» потерпел крупное поражение от хабаровского клуба «Амур» со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Голы в матче забросили Александр Гальченюк, Рауль Акмальдинов и Илья Талалуев. По итогам игры «Автомобилист» остался на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком.

Поражение может повлиять на дальнейшие турнирные перспективы «Автомобилиста». Уточняется, что клуб потерпел третье поражение подряд. Екатеринбуржцы продолжат борьбу за высокие места, но потеря очков усложняет задачу их попадания в тройку лидеров.

