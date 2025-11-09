В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире жилого дома
Пожар в жилом доме Екатеринбурга ликвидировали 22 сотрудника МЧС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В жилом доме на улице Ломоносова в Екатеринбурге произошел инцидент — в одной из квартир был слышен взрыв, после которого возник пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали, — сказано в сообщении. Уточняется, что 22 сотрудниками МЧС был ликвидирован пожар, были использованы восемь единиц техники.
Эвакуированных жителей временно разместили в школе №81, впоследствии они вернулись в свои квартиры. Сейчас уточняется причина деформации оконных рам. На месте работают специалисты.
