В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире жилого дома

В жилом доме на улице Ломоносова в Екатеринбурге произошел инцидент — в одной из квартир был слышен взрыв, после которого возник пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали, — сказано в сообщении. Уточняется, что 22 сотрудниками МЧС был ликвидирован пожар, были использованы восемь единиц техники.