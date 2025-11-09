Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире жилого дома

В жилом доме Екатеринбурга был слышен взрыв и произошел пожар
09 ноября 2025 в 14:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пожар в жилом доме Екатеринбурга ликвидировали 22 сотрудника МЧС

Пожар в жилом доме Екатеринбурга ликвидировали 22 сотрудника МЧС

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В жилом доме на улице Ломоносова в Екатеринбурге произошел инцидент — в одной из квартир был слышен взрыв, после которого возник пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали, — сказано в сообщении. Уточняется, что 22 сотрудниками МЧС был ликвидирован пожар, были использованы восемь единиц техники.

Эвакуированных жителей временно разместили в школе №81, впоследствии они вернулись в свои квартиры. Сейчас уточняется причина деформации оконных рам. На месте работают специалисты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал