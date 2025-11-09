Драма 1917 года: что показали в 9-12 сериях сериала «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» — российский художественно-исторический сериал Фото: Хроники русской революции (2025) / Россия / Телеканал «Россия», «Черно-белое кино» / Режиссер Андрей Кончаловский

Исторический сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» продолжает держать зрителей в напряжении. За последние две недели на платформах Start и «Кинопоиск» вышли четыре новые серии, охватывающие драматические события 1917 года — от Корниловского мятежа до Октябрьской революции. Подробнее о сюжетных поворотах, судьбах главных героев и ключевых исторических событиях — в материале URA.RU.

«Хроники русской революции»: масштабный проект о переломной эпохе

«Хроники русской революции» — российский многосерийный художественный фильм режиссера Андрея Кончаловского, производством которого занимались телеканал «Россия-1» и студия «Черно-белое кино». Генеральным продюсером проекта выступил Алишер Усманов, продюсерами — Антон Златопольский, Эдуард Илоян и Олеся Гидрат. Сценарий написали Андрей Кончаловский и Елена Киселева.

Действие сериала охватывает почти два десятилетия российской истории — с 1905 по 1924 год, от Первой русской революции до смерти Владимира Ленина и прихода к власти Иосифа Сталина. Проект претендует на звание одного из самых амбициозных высказываний о причинах и последствиях революционных потрясений начала XX века.

Цифровая премьера первых четырех серий состоялась 10 октября 2025 года в онлайн-кинотеатре Start, также сериал доступен на «Кинопоиске». По две новые серии размещаются каждую пятницу. Телевизионная премьера на канале «Россия-1» запланирована на 27 октября 2025 года в 21:30. Возрастное ограничение: 18+. На сайте «Кинопоиск» сериалу присвоен рейтинг 7,3 из 10

Главные герои и актерский состав сериала «Хроники русской революции»

Режиссер Андрей Кончаловский на премьере своего сериала «Хроники русской революции» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В центре повествования — противостояние нескольких персонажей на фоне масштабных исторических событий. Главный герой — офицер царской охранки Михаил Прохоров (Юра Борисов), получивший личное поручение от императора Николая II (Никита Ефремов) бороться с революционным подпольем. По ходу службы он сталкивается с коррупцией в высших эшелонах власти и интригами при дворе.

Параллельно развивается линия революционерки Ариадны Славиной (Юлия Высоцкая), ее молодого возлюбленного, пианиста Алексея Тихомирова (Никита Каратаев), и боевика-эсера по кличке Лютер (Александр Мизев). В сериале также появляются ключевые исторические фигуры: Владимир Ленин (Евгений Ткачук), Иосиф Сталин (Тимофей Окроев), Лев Троцкий (Николай Куглянт), Максим Горький (Евгений Смирнов-Иваницкий) и другие.

Особого внимания заслуживает работа Евгения Ткачука над образом Ленина. Для точной передачи манеры речи и походки лидера большевиков актер проходил специальную подготовку. Преображение внешности занимало значительное время — специалисты по гриму применяли до 68 различных накладок. Ткачук отметил, что в основу образа легла гибкость ума и невозможность сидеть без дела.

Краткое содержание предыдущих серий сериала «Хроники русской революции»

Первые четыре серии познакомили зрителей с главными героями и показали начало революционного подъема 1905 года, расследование Прохоровым террористических актов, казнь священника Гапона и убийство премьер-министра Столыпина в 1911 году. Пятая и шестая серии охватили события после смерти Столыпина и начало Первой мировой войны в 1914 году, когда Прохоров расследовал хищения снарядов для фронта.

Седьмая серия перенесла действие в 1916 год, когда полковник расследовал деятельность британской военной миссии и встретил Ариадну Славину, ставшую спутницей британского офицера Освальда Райнера. Восьмая серия стала кульминацией краха империи: в декабре 1916 года был убит Григорий Распутин, а в феврале 1917 года Николай II отрекся от престола. Сформировалось Временное правительство, но параллельно действовал Петроградский совет — возникло двоевластие. Прохоров узнал о скором возвращении Ленина из эмиграции, а Алексей Тихомиров в Цюрихе получил неожиданное письмо от Ариадны.

Содержание вышедших серий «Хроник русской революции»

1/2 Юра Борисов исполнил главную роль — Михаила Прохорова — в сериале «Хроники русской революции» (2025) Фото: Хроники русской революции (2025) / Россия / Телеканал «Россия», «Черно-белое кино» / Режиссер Андрей Кончаловский

Девятая серия, представленная зрителям тридцать первого октября текущего года, открывает новую фазу политического противоборства. Весной семнадцатого Владимир Ленин на собрании Петроградского совета рабочих и военнослужащих произносит речь с требованием устранить переходную власть и незамедлительно прекратить военные действия. Его экстремистские «Апрельские тезисы» вызывают неоднозначную реакцию — даже в рядах большевиков немалое число товарищей полагает их несвоевременными.

Представители капитала, осознав опасность для своих интересов, начинают поиск методов сопротивления революционной волне. Их расчет — собрать денежные ресурсы и с опорой на военных установить контроль человека из армейской среды: генерала Лавра Корнилова, призванного навести порядок и возродить монархическую систему. Для доставки финансов назначается доверенное лицо военачальника — генерал Батюшин. Центральную функцию в осуществлении замысла выполняют Прохоров и Манасевич.

Активную позицию занимает британское дипломатическое представительство. Для Соединенного Королевства уход России из военного конфликта несет существенную угрозу стратегическим планам, потому британцы рассматривают Ленина как фигуру, требующую сдерживания всеми доступными средствами. На фоне общегосударственного напряжения и углубляющегося раскола в социуме развивается личная трагедия Ариадны: ожидаемая встреча с Алексеем приносит не успокоение, а тревогу и душевное смятение.

1/2 По сюжету герой Борисова — молодой офицер охранного отделения, который по долгу службы пытается распутать клубок заговоров Фото: Хроники русской революции (2025) / Россия / Телеканал «Россия», «Черно-белое кино» / Режиссер Андрей Кончаловский

Десятый эпизод развивает сюжетную ветвь Ариадны Славиной, вокруг которой продолжается борьба за внимание. Для Прохорова ее связи представляют уникальный шанс добывать сведения из дома литератора Горького, где регулярно появляется Ленин, и из окружения английского посольства. Впрочем, подобное положение порождает у окружающих не исключительно заинтересованность, но и приступы ревности.

Алексей же после первого за долгие годы диалога с Ариадной впадает в безнадежность — их беседа лишь усиливает прежние переживания и демонстрирует безвыходность положения. Меж ними сохранились чрезмерно глубокие душевные травмы, а обстоятельства делают соединение неосуществимым.

Между тем Прохоров направляется к генералу Корнилову с денежными средствами. Беседа с военачальником относительно обстановки на фронтовых рубежах и в глубине страны производит на полковника гнетущее воздействие. Он осознает, что Россия находится на грани катастрофы: воинские части распадаются, солдаты отвергают приказы сражаться, в тылу господствуют голод и хаос.

Одновременно Владимир Ленин проводит встречу со Львом Троцким. Совместно они обсуждают последующие действия на траектории к революции, формируя тактику операций. К летним месяцам семнадцатого года Петроградский военный гарнизон уже готов к независимому выступлению против представителей капитала, что символизирует очередную волну политического кризиса.

1/2 Юлия Высоцкая сыграла Ариадну Славину — главную женскую роль в сериале «Хроники русской революции» Фото: Хроники русской революции (2025) / Россия / Телеканал «Россия», «Черно-белое кино» / Режиссер Андрей Кончаловский

Одиннадцатый эпизод, увидевший свет седьмого ноября нынешнего года, демонстрирует один из наиболее трагических периодов семнадцатого года. Июльские дни застали Россию в состоянии критического политического и социально-экономического упадка. Неудачи на военных театрах мировой войны, распад в тылу, критическая нехватка продуктов питания и горючего разрушают веру в переходное правительство, образованное после февральских событий.

В столице нарастает взрывоопасная атмосфера: военнослужащие отвергают распоряжения командования, трудящиеся организуют протесты, а народные массы все настойчивее взывают к миру, земельным наделам и пропитанию. В данных условиях большевистское движение, ведомое Владимиром Лениным, принимает решение использовать момент и форсировать ликвидацию власти.

Третьего-четвертого июля в столичном городе вспыхивают массовые вооруженные шествия, координируемые при деятельном участии кронштадтских матросов-революционеров, военнослужащих гарнизона и заводских рабочих. Многотысячные толпы с оружием заполняют улицы, настаивая на передаче всего контроля Петроградскому совету. Однако руководящий состав Совета, где доминируют эсеры и меньшевики, отвергает поддержку мятежа, и восстание остается без широкой опоры.

Переходная власть под управлением Александра Керенского отвечает жестко. В городские кварталы вводятся лояльные правительству воинские формирования, включая казачьи подразделения. Уличные схватки безжалостно подавляются, сотни протестующих теряют жизни или получают увечья. После пресечения выступления начинается репрессивная кампания: по столице идут повсеместные облавы, осуществляются задержания активистов, закрываются типографии большевистских изданий. В числе арестованных — известные функционеры большевистской организации, в том числе Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и прочие члены центрального руководства.

Ленина, обвиняемого в государственном предательстве и контактах с немецкой стороной, вынуждают уйти в тень. Его размещают на нелегальной конспиративной территории, где он временно укрывается от представителей переходного правительства. Однако пребывание в Петрограде становится чрезмерно рискованным. Партийное руководство выносит вердикт — тайно транспортировать Ленина из столицы. Под маскировкой простого трудящегося или сельского жителя его намереваются доставить к побережью Финского залива, к водоему Разлив, где он получит возможность укрываться в относительной безопасности, не прекращая руководства партией из подполья.

1/2 Сюжет сериала разворачивается в период с 1905 по 1924 годы Фото: Хроники русской революции (2025) / Россия / Телеканал «Россия», «Черно-белое кино» / Режиссер Андрей Кончаловский

Двенадцатый эпизод становится высшей точкой всего сериального проекта, отображая происшествия, изменившие траекторию российской истории. Двадцать пятого октября семнадцатого года в Петрограде под организацией большевиков и при деятельном содействии вооруженных трудящихся, военнослужащих и морских служащих стартует вооруженный мятеж против переходного правительства.

Согласованные операции формирований Красной гвардии и революционных военных подразделений ведут к овладению стратегическими пунктами столицы — телеграфной станцией, телефонным узлом, железнодорожными терминалами и, в завершение, Зимним дворцом, где располагалось правительство. Данная акция войдет в летописи как Великая Октябрьская социалистическая революция.

Представители переходного правительства, кроме нескольких чиновников, укрывшихся предварительно, подвергаются задержанию. Контроль в государстве формально передается Советам, а в действительности — большевистской организации под предводительством Ленина. Впрочем, за внешним триумфом прячется глубокая нестабильность: в столичном городе и иных населенных пунктах усиливается беспорядок, упадок и стихийные расправы. Большевики, стремясь сохранить управление, вынуждены применять суровые методы давления.

По всему государству развертывается обширная программа репрессий в отношении тех, кого подозревают в контрреволюционной активности. Задержания охватывают политических деятелей, военачальников, служащих, представителей буржуазного класса и интеллектуальной элиты. Специальное внимание направлено на бывших военных управленцев, воспринимаемых как потенциальные координаторы сопротивления.

В числе первых жертв революционного насилия — высшие армейские командиры: задерживаются генерал Дмитрий Маниковский, занимавший должность главного начальника военно-санитарного управления, и полковник Прохоров, имевший связь с военной администрацией прежнего режима. Их арест символизирует старт систематического очищения государственного и военного механизма от «противников народа». Участь центрального героя висит на волоске — новая власть не прощает тем, кто исполнял обязанности при старом порядке.

График выхода следующих серий сериала «Хроники русской революции» и где их смотреть

Режиссер Андрей Кончаловский на премьере многосерийного фильма «Хроники русской революции» в кинотеатре «Октябрь» в Москве Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Согласно графику релизов, следующие серии «Хроник русской революции» выйдут в следующие даты:

Серии 13-14 — 14 ноября 2025 года

Серии 15-16 — 21 ноября 2025 года