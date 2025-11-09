Полпреду Жоге показали уральские дроны, которые высоко ценят на СВО

Полпреду Жоге показали дроны «Заноза», которые используются на СВО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полпреду президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге показали дроны «Заноза», которые активно используются в зоне СВО и в производство которых вкладывается депутат заксобрания Вячеслав Брозовский (BROZEX). Разработчики представили их на форуме «Патриоты Урала» в Новом Уренгое. Жога отметил скромность уральских специалистов и похвалил за вклад в общее дело.

«Самые скромные ребята», — отметил полпред. Он пожелал разработчикам удачи и развития в этом деле.

Как рассказал URA.RU создатель дронов «Заноза» Семен Анфиногенов, на форуме были представлены дроны 10 и 13 дюймов, воздушный ретранслятор и 30-дюймовый дрон-доставщик. Также на выставке показали беспилотники «Буратино», «Чебурашка», «Антонов», «Воган», средства связи и радиоэлектронной борьбы, магнитные детонаторы, устройства для самоспасения и другие.

«За год многие производители очень сильно выросли в техническом плане. Предприятия выполняют госзаказы, а их продукция с успехом используется для решения боевых задач на передовой», — поделился Жога.