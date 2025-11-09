Логотип РИА URA.RU
В Госдуме хотят ввести мораторий на экстремистскую статью после дела в Каменске-Уральском

Даванков выступил за отмену статьи о поиске экстремистских материалов
09 ноября 2025 в 17:49
Даванков заявил, что в реестре пять с половиной тысяч экстремистских материалов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал ввести мораторий на применение новой статьи, предусматривающей ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете. Предложение прозвучало после резонансного дела в Каменске-Уральском. О своей инициативе парламентарий сообщил в соцсетях.

«В реестре экстремистских материалов — пять с половиной тысячи наименований...Я против того, чтобы их судили, как и большинство россиян», — написал Даванков. Он напомнил, что выступал против закона о штрафах за поиск экстремистской информации еще на стадии обсуждения законопроекта.

Даванков планирует обратиться в правительство с предложением приостановить применение статьи до внесения поправок. Также он призвал правоохранительные органы и Роскомнадзор воздержаться от использования нормы до тех пор, пока не будут приняты изменения, которые обеспечат защиту обычных граждан.

Инициатива Владислава Даванкова связана с резонансным делом в Каменске-Уральском, где 20-летнего сотрудника медучреждения обвиняют в умышленном поиске экстремистских материалов в интернете. Статья 13.53 КоАП РФ, запрещающая поиск таких материалов, вступила в силу 1 сентября, и, по словам защитника обвиняемого, его подзащитный может стать первым фигурантом по этой статье в Свердловской области.

