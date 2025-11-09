Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области перекрыли участок дороги

Участок дороги Екатеринбург - Пермь перекрыли из-за непогоды
09 ноября 2025 в 13:15
Участок трассы Екатеринбург - Пермь перекрыли из-за снегопада

Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение на участке автодороги Р-242 полностью перекрыли из-за неблагоприятной погоды. Об этом информирует ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 км 160 — км 352 в связи неблагоприятными погодными явлениями. Движение полностью перекрыто», — сказано в сообщении.

Ведомство призывает водителей планировать маршрут заранее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Следующий материал