В Свердловской области перекрыли участок дороги
Участок дороги Екатеринбург - Пермь перекрыли из-за непогоды
09 ноября 2025 в 13:15
Участок трассы Екатеринбург - Пермь перекрыли из-за снегопада
Фото: Илья Московец © URA.RU
Движение на участке автодороги Р-242 полностью перекрыли из-за неблагоприятной погоды. Об этом информирует ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 160 — км 352 в связи неблагоприятными погодными явлениями. Движение полностью перекрыто», — сказано в сообщении.
Ведомство призывает водителей планировать маршрут заранее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
