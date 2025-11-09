Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась огромная пробка. Фото

Затор протяженностью в 15 километров образовался на трассе Пермь — Екатеринбург
09 ноября 2025 в 14:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На трассе Р-242 образовалась 15-километровая пробка

На трассе Р-242 образовалась 15-километровая пробка

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка из-за сложных погодных условий. В этом убедился корреспондент URA.RU, ознакомившись с данными Яндекс Карт.

Затор протяженностью около 15 километров образовался на участке с 292-го по 308-го километр, фиксирует сервис Яндекс Карты. Сложные погодные условия затрудняют движение транспорта и повышают риск ДТП.

По данным очевидцев, на трассе наблюдаются затруднения с движением, есть случаи опрокидывания большегрузных автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, предпринимая все необходимые меры для устранения последствий непогоды и восстановления нормального движения транспорта.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что полностью перекрыто движение на участке автодороги Р-242 с 160-го по 352-й километр. Причиной такой меры стала неблагоприятная погода. Водителей призвали планировать маршрут заранее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пробка произошла на участке с 292-го по 308-го километр

Фото: сервис Яндекс Карты

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал