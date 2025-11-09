На трассе Р-242 образовалась 15-километровая пробка Фото: Размик Закарян © URA.RU

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка из-за сложных погодных условий. В этом убедился корреспондент URA.RU, ознакомившись с данными Яндекс Карт.

Затор протяженностью около 15 километров образовался на участке с 292-го по 308-го километр, фиксирует сервис Яндекс Карты. Сложные погодные условия затрудняют движение транспорта и повышают риск ДТП.

По данным очевидцев, на трассе наблюдаются затруднения с движением, есть случаи опрокидывания большегрузных автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, предпринимая все необходимые меры для устранения последствий непогоды и восстановления нормального движения транспорта.

Ранее сообщалось, что полностью перекрыто движение на участке автодороги Р-242 с 160-го по 352-й километр. Причиной такой меры стала неблагоприятная погода. Водителей призвали планировать маршрут заранее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.