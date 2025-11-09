Логотип РИА URA.RU
Стало известно, когда в Екатеринбург приедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря
09 ноября 2025 в 20:18
Поезд главного волшебника страны посетит 70 городов из России

Фото: Илья Московец © URA.RU

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

«Большое юбилейное пятое путешествие Дедушки Мороза в своем сказочном и волшебном Поезде» — сказано в сообщении. Отмечается, что передвижная резиденция главного волшебника страны позволяет детям из разных уголков России встретиться с Дедом Морозом.

В этом году поезд преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов. В состав поезда входят различные вагоны: «вагон-приемная» Деда Мороза, «Сказочная деревня», «вагон-сцена», «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет», а также спальные вагоны для команды помощников. Один из вагонов посвящен Снежной Королеве: там посетители могут погрузиться в мир ледяного царства и кривых зеркал, узнать тайны зимнего мира и встретиться с героиней сказки.

