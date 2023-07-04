В США напомнили о словах украинского врача кастрировать российских пленных

American Thinker: Друзенко извинился за слова о кастрации русских для сохранения рейтинга Зеленского

04 июля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Друзенко извинился за слова о кастрации россиян в 2022 году Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко извинился за слова о кастрации россиян не просто так. Это было сделано, чтобы страны Запада не перестали поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом заявила обозреватель американского журнала American Thinker Эл Биненфельд. «За заявлениями [Друзенко] последовали извинения. Однако они, по всей видимости, были вызваны ничем иным, как страхом президента Зеленского из-за того, что его вопиющее поклонение нацистам приведет к прекращению поддержки от стран Запада», — написала Эл Биненфельд в своем материале . В 2022 году Друзенко заявил, что его врачи будут кастрировать раненых российских военнопленных. Однако позже он публично извинился. Он отметил, что сказал эти слова на эмоциях, не собираясь на самом деле причинять вред российским военным. В начале мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет уничтожать русских во всем мире. После этого депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал убить Буданова. RT передает, что западные страны перед отправкой оружия на Украину приказывали Киев убивать как можно больше русских.

Руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко извинился за слова о кастрации россиян не просто так. Это было сделано, чтобы страны Запада не перестали поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом заявила обозреватель американского журнала American Thinker Эл Биненфельд. «За заявлениями [Друзенко] последовали извинения. Однако они, по всей видимости, были вызваны ничем иным, как страхом президента Зеленского из-за того, что его вопиющее поклонение нацистам приведет к прекращению поддержки от стран Запада», — написала Эл Биненфельд в своем материале. В 2022 году Друзенко заявил, что его врачи будут кастрировать раненых российских военнопленных. Однако позже он публично извинился. Он отметил, что сказал эти слова на эмоциях, не собираясь на самом деле причинять вред российским военным. В начале мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет уничтожать русских во всем мире. После этого депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал убить Буданова. RT передает, что западные страны перед отправкой оружия на Украину приказывали Киев убивать как можно больше русских.