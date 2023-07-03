Артюхов рассказал о динамике развития района ЯНАО

В Тазовском районе ЯНАО строят новую школу и обновляют больничный городок

Губернатор рассказал о развитии и стройках Тазовского райна Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о развитии Тазовского района. Как написал губернатор в своем telegram-канале, в районе строится здание новой школы по уникальному проекту и обновляется больничный городок.

«Здание новой школы на 800 учеников готово уже наполовину. Это наш уникальный проект — с атриумом, трансформируемыми пространствами, молодежными локациями, центрами гуманитарных, естественных и физико-математических наук», — рассказал он.

Еще в этом году 500 семей переедут в новое комфортнее жилье. В районе построят современный стационар на 46 коек, туберкулезное и инфекционное отделения. Также губернатор отметил назначение нового главы района Виктора Югая, который накануне официально приступил к работе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов посетит два района, чтобы посмотреть динамику их развития. Помимо Тазовского, он побывал еще и в Пуровском районе.