03 июля 2023
02 июля 2023

Артюхов рассказал о динамике развития района ЯНАО

В Тазовском районе ЯНАО строят новую школу и обновляют больничный городок
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор рассказал о развитии и стройках Тазовского райна Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о развитии Тазовского района. Как написал губернатор в своем telegram-канале, в районе строится здание новой школы по уникальному проекту и обновляется больничный городок.

«Здание новой школы на 800 учеников готово уже наполовину. Это наш уникальный проект — с атриумом, трансформируемыми пространствами, молодежными локациями, центрами гуманитарных, естественных и физико-математических наук», — рассказал он.

Еще в этом году 500 семей переедут в новое комфортнее жилье. В районе построят современный стационар на 46 коек, туберкулезное и инфекционное отделения. Также губернатор отметил назначение нового главы района Виктора Югая, который накануне официально приступил к работе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов посетит два района, чтобы посмотреть динамику их развития. Помимо Тазовского, он побывал еще и в Пуровском районе.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о развитии Тазовского района. Как написал губернатор в своем telegram-канале, в районе строится здание новой школы по уникальному проекту и обновляется больничный городок. «Здание новой школы на 800 учеников готово уже наполовину. Это наш уникальный проект — с атриумом, трансформируемыми пространствами, молодежными локациями, центрами гуманитарных, естественных и физико-математических наук», — рассказал он. Еще в этом году 500 семей переедут в новое комфортнее жилье. В районе построят современный стационар на 46 коек, туберкулезное и инфекционное отделения. Также губернатор отметил назначение нового главы района Виктора Югая, который накануне официально приступил к работе. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов посетит два района, чтобы посмотреть динамику их развития. Помимо Тазовского, он побывал еще и в Пуровском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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