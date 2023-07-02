Губернатор ЯНАО посетит два района, чтобы посмотреть динамику их развития

03 июля 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Губернатор оценит динамику развития в Пуровском и Тазовском районах Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправиться туда, чтобы посмотреть динамику развития и обсудить приоритеты совершенствования территории. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Как и обещал, приеду в национальное село Самбург (Пуровский район). Начали возводить там садик, участковую больницу, планируем капремонт школы-интерната. Посмотрим динамику развития Тазовского. Запустили в райцентре большую программу обновления социальной инфраструктуры: больничный городок, школу, спортивные учреждения, строим жилые микрорайоны. Сегодня приступит к работе новый глава района — его выберут местные депутаты. Обсудим приоритеты развития территории», — пишет губернатор в своем telegram-канале. По словам Артюхова, в планах у него оценить ситуацию на стройплощадках, чтобы посмотреть, чем живет самый северный населенный пункт Пуровской земли. А вечером он собирается встретиться с жителями Газ-Сале. Скоро там начнется массовое переселение в Новый Уренгой и Тазовский.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправиться туда, чтобы посмотреть динамику развития и обсудить приоритеты совершенствования территории. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Как и обещал, приеду в национальное село Самбург (Пуровский район). Начали возводить там садик, участковую больницу, планируем капремонт школы-интерната. Посмотрим динамику развития Тазовского. Запустили в райцентре большую программу обновления социальной инфраструктуры: больничный городок, школу, спортивные учреждения, строим жилые микрорайоны. Сегодня приступит к работе новый глава района — его выберут местные депутаты. Обсудим приоритеты развития территории», — пишет губернатор в своем telegram-канале. По словам Артюхова, в планах у него оценить ситуацию на стройплощадках, чтобы посмотреть, чем живет самый северный населенный пункт Пуровской земли. А вечером он собирается встретиться с жителями Газ-Сале. Скоро там начнется массовое переселение в Новый Уренгой и Тазовский.