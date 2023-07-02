02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Губернатор ЯНАО посетит два района, чтобы посмотреть динамику их развития

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор оценит динамику развития в Пуровском и Тазовском районах Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправиться туда, чтобы посмотреть динамику развития и обсудить приоритеты совершенствования территории. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Как и обещал, приеду в национальное село Самбург (Пуровский район). Начали возводить там садик, участковую больницу, планируем капремонт школы-интерната. Посмотрим динамику развития Тазовского. Запустили в райцентре большую программу обновления социальной инфраструктуры: больничный городок, школу, спортивные учреждения, строим жилые микрорайоны. Сегодня приступит к работе новый глава района — его выберут местные депутаты. Обсудим приоритеты развития территории», — пишет губернатор в своем telegram-канале.

По словам Артюхова, в планах у него оценить ситуацию на стройплощадках, чтобы посмотреть, чем живет самый северный населенный пункт Пуровской земли. А вечером он собирается встретиться с жителями Газ-Сале. Скоро там начнется массовое переселение в Новый Уренгой и Тазовский.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправиться туда, чтобы посмотреть динамику развития и обсудить приоритеты совершенствования территории. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Как и обещал, приеду в национальное село Самбург (Пуровский район). Начали возводить там садик, участковую больницу, планируем капремонт школы-интерната. Посмотрим динамику развития Тазовского. Запустили в райцентре большую программу обновления социальной инфраструктуры: больничный городок, школу, спортивные учреждения, строим жилые микрорайоны. Сегодня приступит к работе новый глава района — его выберут местные депутаты. Обсудим приоритеты развития территории», — пишет губернатор в своем telegram-канале. По словам Артюхова, в планах у него оценить ситуацию на стройплощадках, чтобы посмотреть, чем живет самый северный населенный пункт Пуровской земли. А вечером он собирается встретиться с жителями Газ-Сале. Скоро там начнется массовое переселение в Новый Уренгой и Тазовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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