Главой района в ЯНАО избран ставленник Артюхова

Дума Тазовского района ЯНАО единогласно проголосовала за кандидатуру Виктора Югая на пост мэра

Рабочая поездка Артюхова в Тазовский район совпала с избранием нового главы района Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Виктор Югай официально стал главой Тазовского района ЯНАО 3 июля 2023 года. Как рассказали URA.RU источники в окружном политблоке, на заседании районной думы депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру временно исполнявшего полномочия главы, после чего Югай официально вступил в права руководителя муниципалитета.

«Депутаты Тазовской районной думы на заседании 3 июля единогласно избрали Югая главой муниципалитета. С официальным вступлением нового главы в должность совпала рабочая поездка губернатора Дмитрия Артюхова в Тазовский район. Это наверняка не случайно — глава региона по сути поехал представлять муниципалитету нового руководителя, а это — знак особого расположения к чиновнику такого ранга», — рассказали инсайдеры.

По словам собеседников агентства, конкурентом Югая стал председатель местного сельхозкооператива «Тазовский» Алексей Рожков. Третий кандидат на пост мэра — руководитель районной дирекции жилполитики Александр Михайлов — ранее отказался от участия в предвыборной гонке.

Виктор Югай ранее возглавлял ямальский департамент агропромышленного комплекса и считается ставленником губернатора в районе. Среди основных задач, которые поставил Артюхов перед главой муниципалитета, приведение в порядок вопросов развития сельскохозяйственной отрасли.

В правительство ЯНАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что Югай фактически возглавил муниципалитет после сдачи полномочий Василием Паршаковым. На пост главы района он выдвинул кандидатуру в конце мая.