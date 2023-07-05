РЖД запустили на юг поезда с дешевыми билетами

06 июля 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

На линии вывели также вагоны «Аммендорф», рассказал Пегов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за высокого спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. «Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие „Аммендорф“ — так называемые „шоколадки“. В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — рассказал Пегов, его слова приводит РИА Новости. По его словам, «Аммендорф» — это старые вагоны с купе, однако они соответствуют всем нормам и требованиям. В них также есть кондиционеры, подчеркнул Пегов. Ранее курорты России снизили цены из-за нехватки туристов. Спрос на отдых снизился по сравнению с 2021 годом — из-за ограничения перелетов на юг страны и падения доходов. Кроме того, из-за СВО россияне начали планировать отпуск дома.

Из-за высокого спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. «Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие „Аммендорф“ — так называемые „шоколадки“. В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — рассказал Пегов, его слова приводит РИА Новости. По его словам, «Аммендорф» — это старые вагоны с купе, однако они соответствуют всем нормам и требованиям. В них также есть кондиционеры, подчеркнул Пегов. Ранее курорты России снизили цены из-за нехватки туристов. Спрос на отдых снизился по сравнению с 2021 годом — из-за ограничения перелетов на юг страны и падения доходов. Кроме того, из-за СВО россияне начали планировать отпуск дома.