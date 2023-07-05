05 июля 2023

РЖД запустили на юг поезда с дешевыми билетами

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, запасный выход, пассажирский поезд, ржд, транспортная безопасность, жд вагон
На линии вывели также вагоны «Аммендорф», рассказал Пегов Фото:

Из-за высокого спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие „Аммендорф“ — так называемые „шоколадки“. В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — рассказал Пегов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «Аммендорф» — это старые вагоны с купе, однако они соответствуют всем нормам и требованиям. В них также есть кондиционеры, подчеркнул Пегов.

Ранее курорты России снизили цены из-за нехватки туристов. Спрос на отдых снизился по сравнению с 2021 годом — из-за ограничения перелетов на юг страны и падения доходов. Кроме того, из-за СВО россияне начали планировать отпуск дома.

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Из-за высокого спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. «Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие „Аммендорф“ — так называемые „шоколадки“. В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — рассказал Пегов, его слова приводит РИА Новости. По его словам, «Аммендорф» — это старые вагоны с купе, однако они соответствуют всем нормам и требованиям. В них также есть кондиционеры, подчеркнул Пегов. Ранее курорты России снизили цены из-за нехватки туристов. Спрос на отдых снизился по сравнению с 2021 годом — из-за ограничения перелетов на юг страны и падения доходов. Кроме того, из-за СВО россияне начали планировать отпуск дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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