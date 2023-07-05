Пленный боец назвал нацбат «Кракен»* «элитным мясом»

06 июля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Андрей Приходько попал в плен 5 июля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиские военнослужащие называют национальный батальон «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») «элитным мясом». Об этом заявил пленный боевик из «Кракена», украинский чемпион по боксу Андрей Приходько. «По факту «Кракен» — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас внутри подразделения ходит такое выражение «элитное мясо», — заявил Андрей Приходько РИА Новости. Пленный также отметил, что «Кракен» больше внимания уделяет самопиару, чем выполнению задач в зоне спецоперации. Все снятые ролики отсылаются в Киев для создания позитивного образа боевых действий. Андрей Приходько попал в плен в начале июля. Он занимался боксом более 15 лет и получил титул чемпиона Украины по боксу. Ранее Приходько рассказывал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ездить на танках Leopard. Дело в том, что как только немецкие танки появляются на поле боя, они попадают под российский огонь, передает телеканал 360. *«Кракен» входит в признанный террористическим украинский националистический полк «Азов», запрещенный в РФ

Украиские военнослужащие называют национальный батальон «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») «элитным мясом». Об этом заявил пленный боевик из «Кракена», украинский чемпион по боксу Андрей Приходько. «По факту «Кракен» — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас внутри подразделения ходит такое выражение «элитное мясо», — заявил Андрей Приходько РИА Новости. Пленный также отметил, что «Кракен» больше внимания уделяет самопиару, чем выполнению задач в зоне спецоперации. Все снятые ролики отсылаются в Киев для создания позитивного образа боевых действий. Андрей Приходько попал в плен в начале июля. Он занимался боксом более 15 лет и получил титул чемпиона Украины по боксу. Ранее Приходько рассказывал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ездить на танках Leopard. Дело в том, что как только немецкие танки появляются на поле боя, они попадают под российский огонь, передает телеканал 360. *«Кракен» входит в признанный террористическим украинский националистический полк «Азов», запрещенный в РФ