05 июля 2023

Пленный боец назвал нацбат «Кракен»* «элитным мясом»

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Андрей Приходько попал в плен 5 июля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украиские военнослужащие называют национальный батальон «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») «элитным мясом». Об этом заявил пленный боевик из «Кракена», украинский чемпион по боксу Андрей Приходько.

«По факту «Кракен» — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас внутри подразделения ходит такое выражение «элитное мясо», — заявил Андрей Приходько РИА Новости.

Пленный также отметил, что «Кракен» больше внимания уделяет самопиару, чем выполнению задач в зоне спецоперации. Все снятые ролики отсылаются в Киев для создания позитивного образа боевых действий.

Андрей Приходько попал в плен в начале июля. Он занимался боксом более 15 лет и получил титул чемпиона Украины по боксу.

Ранее Приходько рассказывал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ездить на танках Leopard. Дело в том, что как только немецкие танки появляются на поле боя, они попадают под российский огонь, передает телеканал 360.

*«Кракен» входит в признанный террористическим украинский националистический полк «Азов», запрещенный в РФ

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Украиские военнослужащие называют национальный батальон «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») «элитным мясом». Об этом заявил пленный боевик из «Кракена», украинский чемпион по боксу Андрей Приходько. «По факту «Кракен» — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас внутри подразделения ходит такое выражение «элитное мясо», — заявил Андрей Приходько РИА Новости. Пленный также отметил, что «Кракен» больше внимания уделяет самопиару, чем выполнению задач в зоне спецоперации. Все снятые ролики отсылаются в Киев для создания позитивного образа боевых действий. Андрей Приходько попал в плен в начале июля. Он занимался боксом более 15 лет и получил титул чемпиона Украины по боксу. Ранее Приходько рассказывал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся ездить на танках Leopard. Дело в том, что как только немецкие танки появляются на поле боя, они попадают под российский огонь, передает телеканал 360. *«Кракен» входит в признанный террористическим украинский националистический полк «Азов», запрещенный в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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