Пленный боец «Кракена»: украинские военные боятся ездить на танках Leopard

Украинские бойцы боятся ездить на немецких танках Leopard. Об этом заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько. По его словам, российские силы быстро поражают немецкие машины.
«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить — как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд… до крупного калибра», — сообщил пленный, его слова передает РИА Новости. По его словам, немецкие танки, как и другие боевые пехотные машины, быстро уничтожаются российскими силами.
«Кракен» подчеркнул, что у российских военных охота на Leopard. Он отметил, что российские силы уничтожают их своими танками и авиацией. «Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь», — заявил пленный.
Ранее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что украинские бойцы намеренно портят танки Leopard, потому что боятся российских военных и не хотят попадаться им на глаза. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard, передает RT.
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