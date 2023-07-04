Пленный боец «Кракена»: украинские военные боятся ездить на танках Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Пленный «Кракен» отметил, что танки Leopard быстро уничтожают на поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы боятся ездить на немецких танках Leopard. Об этом заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько. По его словам, российские силы быстро поражают немецкие машины.

«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить — как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд… до крупного калибра», — сообщил пленный, его слова передает РИА Новости. По его словам, немецкие танки, как и другие боевые пехотные машины, быстро уничтожаются российскими силами.

«Кракен» подчеркнул, что у российских военных охота на Leopard. Он отметил, что российские силы уничтожают их своими танками и авиацией. «Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь», — заявил пленный.

Ранее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что украинские бойцы намеренно портят танки Leopard, потому что боятся российских военных и не хотят попадаться им на глаза. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские бойцы боятся ездить на немецких танках Leopard. Об этом заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько. По его словам, российские силы быстро поражают немецкие машины. «Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить — как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд… до крупного калибра», — сообщил пленный, его слова передает РИА Новости. По его словам, немецкие танки, как и другие боевые пехотные машины, быстро уничтожаются российскими силами. «Кракен» подчеркнул, что у российских военных охота на Leopard. Он отметил, что российские силы уничтожают их своими танками и авиацией. «Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь», — заявил пленный. Ранее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что украинские бойцы намеренно портят танки Leopard, потому что боятся российских военных и не хотят попадаться им на глаза. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...