Пленный боец «Кракена»: украинские военные боятся ездить на танках Leopard

04 июля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Пленный «Кракен» отметил, что танки Leopard быстро уничтожают на поле боя Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы боятся ездить на немецких танках Leopard. Об этом заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько. По его словам, российские силы быстро поражают немецкие машины. «Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить — как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд… до крупного калибра», — сообщил пленный, его слова передает РИА Новости. По его словам, немецкие танки, как и другие боевые пехотные машины, быстро уничтожаются российскими силами. «Кракен» подчеркнул, что у российских военных охота на Leopard. Он отметил, что российские силы уничтожают их своими танками и авиацией. «Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь», — заявил пленный. Ранее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что украинские бойцы намеренно портят танки Leopard, потому что боятся российских военных и не хотят попадаться им на глаза. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard, передает RT.

Украинские бойцы боятся ездить на немецких танках Leopard. Об этом заявил попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько. По его словам, российские силы быстро поражают немецкие машины. «Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить — как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд… до крупного калибра», — сообщил пленный, его слова передает РИА Новости. По его словам, немецкие танки, как и другие боевые пехотные машины, быстро уничтожаются российскими силами. «Кракен» подчеркнул, что у российских военных охота на Leopard. Он отметил, что российские силы уничтожают их своими танками и авиацией. «Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь», — заявил пленный. Ранее руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что украинские бойцы намеренно портят танки Leopard, потому что боятся российских военных и не хотят попадаться им на глаза. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard, передает RT.