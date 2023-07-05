Прокурор заставил администрацию округа выдать землю курганской семье

06 июля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Курганский прокурор направлял иск против окружной администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прокурор через суд добился земельного участка для многодетной семьи из Притобольного муниципального округа. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Притобольного округа провела проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении социальных гарантий гражданам. Установлено, что администрацией Притобольного округа не принимается мер по обеспечению многодетных семей земельными участками бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что прокурор Притобольного округа направил административный иск в суд. В своем заявлении госслужащий также указал, что администрацию нужно обязать предоставить земельный участок. Требования прокурора суд признал в полной мере. Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила курганскую больницу продавать лекарства. Сотрудники ведомства обратились с иском в суд.

В Курганской области прокурор через суд добился земельного участка для многодетной семьи из Притобольного муниципального округа. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Притобольного округа провела проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении социальных гарантий гражданам. Установлено, что администрацией Притобольного округа не принимается мер по обеспечению многодетных семей земельными участками бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что прокурор Притобольного округа направил административный иск в суд. В своем заявлении госслужащий также указал, что администрацию нужно обязать предоставить земельный участок. Требования прокурора суд признал в полной мере. Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила курганскую больницу продавать лекарства. Сотрудники ведомства обратились с иском в суд.