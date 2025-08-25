На День города Шадринска запретили торговать алкоголем

Шадринцы не смогут купить алкоголь 31 августа
В Шадринске (Курганская область) ограничат продажу алкоголя в День города 31 августа. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.
«В День города в Шадринске ограничат продажу алкоголя. Алкогольные напитки 31 августа не будут продавать на праздничных площадках, в организациях розничной торговли, в кафе и ресторанах на вынос», — пишет ведомство.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоенный оркестр и кавер-группы Урала выступят в Шадринске на День города. Инсайд URA.RU подтвердился
В этом году День города в Шадринске пройдет под девизом «сила предков в сердцах потомков» и совпадет с Годом защитника Отечества. Вечером на сцене выступит военный оркестр, кавер-группа «Патефон» и другие артисты из Урала.
