25 августа 2025

На День города Шадринска запретили торговать алкоголем

Шадринцы не смогут купить алкоголь 31 августа
Шадринцы не смогут купить алкоголь 31 августа

В Шадринске (Курганская область) ограничат продажу алкоголя в День города 31 августа. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«В День города в Шадринске ограничат продажу алкоголя. Алкогольные напитки 31 августа не будут продавать на праздничных площадках, в организациях розничной торговли, в кафе и ресторанах на вынос», — пишет ведомство.

В этом году День города в Шадринске пройдет под девизом «сила предков в сердцах потомков» и совпадет с Годом защитника Отечества. Вечером на сцене выступит военный оркестр, кавер-группа «Патефон» и другие артисты из Урала.

