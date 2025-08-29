Мерц сделал мрачный прогноз по завершению конфликта России и Украины

Мерц: конфликт на Украине может длиться еще много месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мерц допустил, что конфликт на Украине продлится «еще много месяцев»
Мерц допустил, что конфликт на Украине продлится «еще много месяцев» Фото:

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне.

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с „коалицией желающих“», — сказал Мерц в эфире телеканала Welt. 

Ранее Мерц поставил под вопрос вероятность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что, по его оценке, подобная встреча маловероятна. Недавно Владимир Путин заявил о существовании реальных перспектив мирного разрешения украинского конфликта, подчеркнув продуктивность дипломатического диалога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне. «Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с „коалицией желающих“», — сказал Мерц в эфире телеканала Welt.  Ранее Мерц поставил под вопрос вероятность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что, по его оценке, подобная встреча маловероятна. Недавно Владимир Путин заявил о существовании реальных перспектив мирного разрешения украинского конфликта, подчеркнув продуктивность дипломатического диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...