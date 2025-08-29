Мерц сделал мрачный прогноз по завершению конфликта России и Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне.
«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с „коалицией желающих“», — сказал Мерц в эфире телеканала Welt.
Ранее Мерц поставил под вопрос вероятность проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что, по его оценке, подобная встреча маловероятна. Недавно Владимир Путин заявил о существовании реальных перспектив мирного разрешения украинского конфликта, подчеркнув продуктивность дипломатического диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.