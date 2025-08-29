В Курганской области нашли недобросовестного подрядчика из Тюмени с контрактами на 62 миллиона

В Курганской области тюменского подрядчика ООО «УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ» признали недобросовестным поставщиком. Компания внесена в специальный реестр на два года по решению комиссии Курганского УФАС. Общая сумма двух контрактов насчитывает более 62 млн рублей.
«Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области приняла решение включить сведения об ООО „УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ“ и его руководителе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Поводом для внесения стали серьезные нарушения обязательств по двум государственным контрактам», — пишет ведомство на своем сайте.
Основанием для включения стали систематические нарушения сроков и низкое качество выполнения работ по государственным контрактам на капитальный ремонт школы в селе Кирово Мишкинского округа и участка больницы ГБУ «Межрайонная больница № 3». Готовность школьного объекта к июлю 2025 года не превысила 42,7%, а второй этап ремонта даже не был начат, несмотря на перечисленный аванс в размере почти 13 млн рублей (сумма контракта более 50 млн рублей). Аналогичные нарушения зафиксированы и при ремонте больничного корпуса: объем выполненных работ составил менее трети от запланированного, а необходимый уровень качества и отчетность отсутствовали (контракт на 12 млн рублей)
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи срыва сроков и некачественного выполнения капитального ремонта образовательных учреждений. Так, подрядчик ООО «Транзит» не выполнил обязательства по ремонту школы №3 в городе Щучье, что привело к расторжению контракта и требованию выплатить пени за нарушение условий договора.
