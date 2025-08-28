Альпинист Ищенко раскрыл страшную тайну о состоянии Наговициной

Альпинистка Наталья Наговицина отправилась на восхождение на пик Победы, имея двойной перелом ноги, который она скрыла от своей команды. Эту травму женщина получила всего за два месяца до трагических событий во время другого восхождения, после которого ее пришлось эвакуировать вертолетом. Об этом рассказал альпинист и триатлонист Александр Ищенко.
«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно», — сказал альпинист Александр Ищенко изданию MSK1.RU.
Александр Ищенко лично участвовал в спасении Натальи Наговициной за два месяца до ее восхождения на пик Победы. Тогда во время подъема на вершину Теке-Тор группу накрыл камнепад, в результате которого Наталья получила очевидный двойной перелом ноги и не могла спускаться самостоятельно. Ищенко выразил возмущение тем, что альпинистка, не долечив такую серьезную травму, отправилась покорять семитысячник, один из самых серьезных объектов в альпинизме. По его мнению, она действовала безрассудно, подставила всю команду и, вероятнее всего, обманула гида, скрыв факт недавнего перелома. Отмечается, что вице-президент Федерации альпинизма России также сообщал, что три гида запретили Наговициной идти на пик Победы из-за недостаточной подготовки.
Ранее, 12 августа 2025 года, Наталья Наговицина получила тяжелую травму во время восхождения на пик Победы в Киргизии и оказалась заблокирована на высоте из-за ухудшения погоды и невозможности напарника организовать самостоятельную эвакуацию. Альпинистка провела на горе 11 дней без пропитания и погибла, завершая программу покорения пяти высочайших вершин Евразии для получения знака «Снежный барс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.