Прокуратура заставила курганскую больницу продавать лекарства

Жителям курганского села придется добираться 24 км, чтобы купить лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Курганской области обратилась в суд с иском против Катайской районной больницы из-за того, что там не продавали лекарственные препараты в розницу. Суд удовлетворил иск. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Прокурор Катайского района по итогам проверки обратился с исковым заявлением в суд к Катайской центральной районной больнице. В иске надзорное ведомство требует организовать розничную торговлю лекарственными препаратами в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в селе Шутино Катайского округа», — указано на сайте областной прокуратуры.

В этом ФАПе розничной торговли лекарствами не было. Между тем, в селе Шутино не было аптек или других фармкомпаний, которые предоставляли возможность купить медицинские препараты. На сайте также указано, что расстояние до ближайшего пункта с лекарствами составляет больше 20 км.

URA.RU писало ранее, что тысячи жителей курганских сел не могут купить лекарства. Прокуратура также подала иск против районной больницы из-за того, что та не поставляла лекарства в некоторые села муниципалитета.