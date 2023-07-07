В доме престарелых в Милане из-за пожара погибли шесть человек

В Милане в результате пожара в одном из домов престарелых погибли шесть человек. Всего в результате происшествия пострадал 81 человек, пишет издание Rai News.
«По меньшей мере шесть человек погибли из-за пожара в доме престарелых в Милане», — написали в издании. Уточняется, что в результате инцидента пострадал 81 человек. Возгорание произошло ночью. На месте все еще работают пожарные.
В Милане в результате пожара в одном из домов престарелых погибли шесть человек. Всего в результате происшествия пострадал 81 человек, пишет издание Rai News. «По меньшей мере шесть человек погибли из-за пожара в доме престарелых в Милане», — написали в издании. Уточняется, что в результате инцидента пострадал 81 человек. Возгорание произошло ночью. На месте все еще работают пожарные.