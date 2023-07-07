В доме престарелых в Милане из-за пожара погибли шесть человек

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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
Из-за пожара в доме престарелых в Милане пострадал 81 человек Фото:

В Милане в результате пожара в одном из домов престарелых погибли шесть человек. Всего в результате происшествия пострадал 81 человек, пишет издание Rai News.

«По меньшей мере шесть человек погибли из-за пожара в доме престарелых в Милане», — написали в издании. Уточняется, что в результате инцидента пострадал 81 человек. Возгорание произошло ночью. На месте все еще работают пожарные.

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В Милане в результате пожара в одном из домов престарелых погибли шесть человек. Всего в результате происшествия пострадал 81 человек, пишет издание Rai News. «По меньшей мере шесть человек погибли из-за пожара в доме престарелых в Милане», — написали в издании. Уточняется, что в результате инцидента пострадал 81 человек. Возгорание произошло ночью. На месте все еще работают пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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